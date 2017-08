Satellitenbild der Woche Der Ausblick ist schon ganz nett hier

"Manchmal schaust du aus dem Fenster und es verschlägt dir den Atem, wie schön die Erde ist. Heute ist einer dieser Tage", schreibt Astronaut Jack Fischer zu der Aufnahme, die er über Twitter veröffentlicht hat.

Der US-Amerikaner ist seit dem 20. April auf der Internationalen Raumstation ISS und wird im September auf die Erde zurückkehren. Wie alle ISS-Bewohner hat er arbeitsreiche Tage. Geweckt wird die Crew morgens um 6 Uhr. Während sie alle 90 Minuten die Erde umrunden, leben die Raumfahrer in einer festgelegten Zeitzone, der koordinierten Weltzeit UTC.

Es folgt ein Arbeitstag mit um die zwölf Stunden, wie der deutsche Astronaut Alexander Gerst hier erzählt. Pausen für Frühstück, Mittag- und Abendessen kommen selbstverständlich dazu, sowie etwa eine Stunde Freizeit am Abend. Gegen 22 Uhr gehen die Raumfahrer ins Bett - sie kuscheln sich in einen festgezurrten Schlafsack, um in der Schwerelosigkeit nicht schlafend plötzlich die Wand zu rammen.

Zum Glück für alle, die es nicht in die kleine Riege der Astronauten geschafft haben, nutzen viele der Raumfahrer ihre knappe Freizeit, um aus dem Fenster zu gucken - und zu fotografieren. So kann man ein wenig an ihrem tollen Ausblick teilhaben, und das ganz ohne Zwölf-Stunden-Arbeitstag.

Ein besonders fleißiger Fotograf war der Franzose Thomas Pesquet, der von November 2016 bis Juni 2017 auf der ISS war. Eine Auswahl seiner Bilder sehen Sie hier.