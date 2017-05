Satellitenbild der Woche Wo die Nacht noch dunkel ist

Wer in Deutschland nachts den Sternenhimmel bewundern will, muss sich ein Plätzchen fernab der Metropolen suchen. Von Lichtverschmutzung sprechen Experten. "In einem Großteil Europas findet die Nacht nicht mehr statt. Wir haben nur noch Tag und Dämmerung", beklagte etwa Christopher Kyba vom Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) in Potsdam.

In weiten Teilen Islands ist die Nacht dagegen noch finster, wie eine zusammengesetzte Aufnahme des Nasa-Satelliten "Suomi NPP" zeigt.

Nur die Hauptstadt Reykjavík sticht als großer Lichtfleck aus einem Meer der Dunkelheit heraus. Sie liegt im Südwesten des Inselstaates. Von den rund 338.000 Menschen, die auf Island leben, wohnen rund 217.00 im Großraum Reykjavík. Betrachtet man die gesamte Insel, so liegt die Bevölkerungsdichte bei rund drei Menschen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: In Deutschland sind es rund 230.

Zwar haben die Isländer auch nicht das ganze Jahr über den besten Blick auf die nächtliche Sternenpracht. Doch wenn im Juni die Mitternachtssonne am Himmel steht, nennt das vermutlich niemand Lichtverschmutzung.