Satellitenbild der Woche Ach so, ein Stiefel!

Kaum ein Land der Erde hat eine so deutlich ausgeprägte, sofort Assoziationen weckende Form wie Italien: Ein Stiefel ist das, das weiß doch jeder! Heute, müsste man allerdings hinzufügen. Denn nur sehr selten machen wir uns klar, dass so eine Sicht der Welt eine ziemlich moderne Sache ist.

Es ist schwer zu sagen, wann genau die Stiefel-Form Italiens erkannt wurde. Es gibt zahlreiche sehr frühe Karten, auf denen man den Stiefel mehr oder weniger gut erkennt. Das Problem daran ist nur, dass all diese Karten Kopien von Kopien oder Rekonstruktionen sind, die erst zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert entstanden.

So unterstellt man zwar den Ur-Kartografen Strabon (63 vor Christus) und Ptolemäus (um 100), den Stiefel schon erkannt zu haben. Von beiden sind allerdings gar keine originalen Karten erhalten. Floss da späteres Wissen in die rekonstruierten Darstellungen ein?

Höchstwahrscheinlich. Dass Italien eine Art Halbinsel war, die ins Mittelmeer ragt, war Seefahrern natürlich früh bekannt. Doch Italiens wahre Form erschloss sich erst später. Die Römer etwa waren sich keineswegs darüber im Klaren, auf einem "Stiefel" zu leben. Ihre "Tabula Peutingeriana", eine Art Atlas der Römerstraßen aus dem 4. Jahrhundert, zeigt Italien als eine Landschicht in einem Sandwich von Landmassen, die durch schmale Wasser getrennt aufeinanderliegen - Afrika unten, der Balkan oben, in der Mitte Bella Italia.

Konrad Miller/ Wikimedia Commons/ Ulrich Harsch Bibliotheca Augustana Römer-Karte Tabula Peutingeriana, 1.-4. Jahrhundert, Kopie von 1887: Rom in der Mitte, darüber Kroatien, darunter Karthago - Italien als Sandwich. Rechts der "gestreckte Fuß" des Stiefels, eingeklemmt darunter Sizilien. Adria und Mittelmeer sind zu Rinnsalen reduziert

Es brauchte den technologischen Fortschritt besserer Messtechnik, um so präzise Daten gewinnen zu können, dass sich daraus ein realistisches Bild unserer Welt zeichnen ließ. Ab dem 15., 16. Jahrhundert waren die Kartographen so weit: Der Stiefel wurde zur markantesten Landmasse am Mittelmeer. Zunehmend präzise vermessen, mit hoher Hacke und der Wade auf Höhe von Ancona.

Wie groß diese Vermessungs- und Vorstellungsleistung war, wissen wir in Wahrheit erst, seit wir aus dem All hinunterblicken können. So wie auf dem fast wolkenlosen Bild, das die Esa in dieser Woche veröffentlicht hat: Fotografiert vom Satelliten "Sentinel-3A" aus 811,5 Kilometer Höhe. Wunderschön, der Stiefel!

Wer die Schneemassen vermisst, die derzeit in den Alpen liegen: Die Aufnahme wurde im September 2016 gemacht. Zu dieser Jahreszeit ist das Weiß fast überall längst dahingeschmolzen.