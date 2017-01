Satellitenbild der Woche Stürmisches Ungetüm

Eine Wolke ragt mit hellem Kopf aus einer dunklen Schicht hervor. Sie wirkt wie ein Lichtblick in der Dunkelheit, doch das täuscht. Piloten weichen solchen Cumulonimbus-Wolken aus, twitterte der französische Astronaut Thomas Pesquet am 3. Januar zur Aufnahme. "Aber wir müssen - 400 Kilometer über der Erde - nicht auf sie achten."

Cumulonimbus sind Gewitterwolken. In ihrem Inneren geht es extrem turbulent zu. Starke Auf- und Abwinde toben nicht nur innerhalb der Wolke, sondern auch in ihrer Umgebung. Hagel, Eiskristalle und extremer Regen stellen weitere Gefahren für Flieger dar.

Welche Kräfte in solch einer Wolke wirken, ist schwer vorstellbar. Am eigenen Leib erlebt haben es aber mindestens zwei Menschen, die später davon berichten konnten.

2007 wurde die deutsche Gleitschirmfliegerin Ewa Wisnierska in Australien von einer Gewitterwolke in mehr als 9000 Meter Höhe gerissen. Sie verlor das Bewusstsein, hatte mit Hagel in der Größe von Apfelsinen zu kämpfen. Als sie den rettenden Boden erreichte, war ihr ganzer Körper, ihre ganze Ausrüstung mit Eis bedeckt. Ein Mitstreiter, der ebenfalls in der Luft war, starb bei dem Unfall.

Als der US-amerikanische Kampfpilot William Rankin im Jahr 1959 in rund 15 Kilometern Höhe in eine Gewitterwolke sprang, hatte er neben seinem Fallschirm immerhin eine Sauerstoffmaske dabei. Sein Flugzeug machte beim Überfliegen einer Cumulonimbus schlapp, ihm blieb nichts anderes übrig, als es zu verlassen. Was folgte, war ein Martyrium.

Als er aus dem Flugzeug katapultiert wurde, brach seine rechte Hand, sein rechter Arm erlitt beim Fall Erfrierungen. Als er nach einigen Minuten seinen Fallschirm öffnete, war er immer noch mitten im Gewitter. Aufwinde rissen ihn wieder kilometerweit in die Höhe, bevor ihn Abwinde nach unten drückten. Hagel und Regen prasselten auf ihn ein, Blitze zuckten. Es dauerte eine Dreiviertelstunde, bis er endlich den Boden erreichte.