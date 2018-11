Nasa-Wissenschaftschef zu Mars-Landung "Wir wollen das Innere des Planeten besser verstehen"

Am kommenden Montag um genau 20.53 Uhr Mitteleuropäischer Zeit sollte es soweit sein. Sollte, wie gesagt. Denn ob alles glattgehen wird, vermag niemand zu sagen. Schließlich sind nur rund 40 Prozent aller Forschungssonden, die Menschen jemals zum Mars geschickt haben, auch gut dort angekommen. Europäer und Russen zum Beispiel haben das vor zwei Jahren lernen müssen, als die Landung ihres "Schiaparelli"-Landeroboters spektakulär fehlschlug.

Doch wenn diesmal alles so funktioniert wie geplant, soll nun die Nasa-Sonde "Insight" auf dem Roten Planeten aufsetzen. Nach einem knapp sieben Minuten langen furiosen Ritt durch die Marsatmosphäre soll sie anschließend im Gebiet Elysium Planitia unweit des Mars-Äquators den geologischen Geheimnissen im Inneren des Planeten auf die Spur kommen.

"Insight" hat keine Räder, dafür aber ein unter französischer Führung entwickeltes Seismometer an Bord, das die von Marsbeben und Meteoriteneinschlägen ausgehenden Schockwellen aufzeichnet, wenn diese durch den Planeten laufen. Außerdem soll die Sonde auch selbst für Erschütterungen sorgen - und das tiefste je mit menschengemachter Technik in einem anderen Himmelskörper erzeugte Loch fabrizieren.

"Marsmaulwurf" nennen die Forscher scherzhaft die dafür in Deutschland erdachte und gebaute Apparatur namens "HP3". Bis zu fünf Meter tief wird sich das Gerät in den Boden hämmern - um dort Temperatur und Wärmeleitfähigkeit des Untergrundmaterials zu messen. Das dritte Messgerät von "Insight" soll zusätzlich noch die Schwankungen der Polachse des Planeten aufzeichnen.

Im Interview verrät Nasa-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen, welche Erkenntnisse man sich von der Mission erhofft - und warum der kleine Forschungsroboter gar keine Räder braucht.

Zur Person Aubrey Gemignani / NASA Thomas Zurbuchen, Jahrgang 1968, ist Wissenschaftsdirektor der US-Weltraumbehörde Nasa. Der Astrophysiker hat nach seiner Promotion an der Universität Bern an der University of Michigan gearbeitet. Er hat die schweizerische und die amerikanische Staatsbürgerschaft.

SPIEGEL ONLINE: Die Nasa hat schon mit zahlreichen Roboterautos wie "Sprit", "Opportunity" oder "Curiosity" den Mars erkundet. Jetzt schicken Sie eine Sonde ohne Räder. Warum?

Zurbuchen: Mit "Insight" wollen wir die Geologie des Mars verstehen. Dabei kommt es erstens nicht unbedingt darauf an, wo man es tut. Man muss nur guten Kontakt zum Boden haben, damit die Messinstrumente gute Ergebnisse liefern. Und zweitens gibt es nichts zu gewinnen, wenn man herumfährt. Die Resultate unterscheiden sich nicht. Wir brauchen nicht fahren, deswegen tun wir es nicht.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben sich auch eine geologisch eher langweilige Stelle auf dem Mars ausgesucht. Die Bilder der Landezone zeigen ein tischebenes Gebiet ohne irgendwelche Formationen.

Zurbuchen: Wir wollen irgendwo landen, wo es aussieht wie auf einem Parkplatz. So flach wie möglich soll es sein, in der Nähe des Äquators. Dort gibt es genug Sonnenenergie, um alle Instrumente zu versorgen. Außerdem können unsere Instrumente die Schwingungen im Inneren des Mars viel besser messen, wenn wir nicht irgendwo im Geröll stehen. Diesmal soll die Landschaft so simpel wie möglich sein.

SPIEGEL ONLINE: Also genau andersherum als bei anderen Missionen.

Zurbuchen: Ja, sonst interessieren wir uns zum Beispiel für ehemalige Flussdeltas. Oder Gegenden, wo es früher einmal Seen gab. Oder für Krater: Das brauchen wir dieses Mal alles nicht.

SPIEGEL ONLINE: Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich denn von der Mission?

Zurbuchen: Wir wollen das Innere des Planeten besser verstehen. Der Mars ist ja wie Merkur, Venus und Erde ein Felsplanet. Aber die Geologie von Mars und Erde ist trotzdem verschieden. Auf der Erde haben wir Kontinentalplatten, Vulkane, Erdbeben, die uns über das Innere des Planeten Aufschluss geben. Auf dem Mars gibt es zwar keine Kontinentalplatten, wohl aber Vulkane. Deren Aktivitäten wollen wir jetzt zum ersten Mal nachweisen. Gleichzeitig wollen wir den inneren Aufbau des Mars verstehen, indem wir Schockwellen analysieren, die durch den Planeten laufen.

SPIEGEL ONLINE: Bei der Suche nach früherem oder aktuellen Leben wird die Sonde nicht helfen.

Zurbuchen: Höchstens indirekt. Aber wenn man die geologische Geschichte des Mars versteht, seine Aktivität, dann kann man auch die Frage nach der Entstehung von Leben besser diskutieren.

SPIEGEL ONLINE: Nach "Insight" soll es im Jahr 2020 wieder eine amerikanische und eine europäisch-russische Mission mit Roboterautos geben. Beide Seiten verhandeln auch darüber, mit einer Sonde Material vom Mars zur Erde zu holen. Wie weit sind Sie da?

Zurbuchen: Wir sprechen im Moment mit unseren jeweiligen Politikern über das Geld. Ende des kommenden Jahres, spätestens Anfang 2020 werden wir wissen, was wir tun können.

SPIEGEL ONLINE: Und wann hätten wir dann tatsächlich Material vom Mars hier bei uns auf der Erde?

Zurbuchen: Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre, würde ich schätzen.

SPIEGEL ONLINE: Warum wird eigentlich Sonde auf Sonde zum Mars geschickt? Wäre nicht längst einmal die Venus dran?

Zurbuchen: Die internationale Community spricht gerade viel über Venus-Sonden. In Europa gibt es einen Wettbewerb um zukünftige Missionen, wo ein Flug zur Venus unter den Finalisten ist. Da würde sich Amerika auch gern beteiligen. Die Inder haben kürzlich eine Venus-Mission in Aussicht gestellt. Und wir bei der Nasa diskutieren gerade mit den Russen, ob wir zusammen zur Venus fliegen. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird das sicher passieren, vermutlich sogar mit mehr als einer Mission.