"Chang'e 4" China schickt Kieler Messgerät zum Mond

Als sich Robert Wimmer-Schweingruber am frühen Donnerstagmorgen auf den Weg zur Arbeit macht, blickt er stolz zum Mond. Der Professor für Experimentelle und Angewandte Physik arbeitet an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und hat gemeinsam mit seinem Team ein Messgerät entwickelt, das nun an Bord der chinesischen Sonde "Chang'e 4" auf der Rückseite des Mondes gelandet ist. "Das ist schon eine unglaubliche Vorstellung", sagt er dem SPIEGEL.

Die Mission ist ein Novum in der Raumfahrt. Denn es ist das erste Mal, dass ein menschengemachtes Objekt auf der Rückseite des Mondes gelandet ist. Von der Erde aus sehen wir immer nur eine Seite des Mondes, weil sich der Trabant genauso schnell um sich selbst dreht wie um die Erde.

Dadurch sind etwa 41 Prozent der Mondoberfläche von der Erde aus nie zu sehen. Erst seit der sowjetischen Mondmission "Lunik 3" hat die Menschheit eine Vorstellung, wie es dort aussieht. Am 7. Oktober 1959 schickte die Sonde insgesamt 29 Bilder, die immerhin 70 Prozent der erdabgewandten Fläche zeigen.

Die Landung auf der Mondrückseite ist deutlich schwieriger, weil sie nicht so flach ist wie die Vorderseite. Außerdem ist keine direkte Funkverbindung möglich. China brachte deshalb bereits im Mai den Übertragungssatelliten "Queqiao" in Position. Vorherige Mondoperationen konzentrierten sich auf die erdzugewandte Seite des Mondes, auf der schon zahlreiche Sonden und zwölf Astronauten gelandet sind.

University of Kiel "Lunar Lander Neutron Dosimetry" (LND)

"Unser Messgerät hat die Landung gut überstanden und heute Morgen schon zwei bis drei Stunden lang gemessen", sagt Wimmer-Schweingruber. Dass das Messgerät "Lunar Lander Neutrons & Dosimetry" (LND) überhaupt an Bord der chinesischen Sonde ist, sei großes Glück.

Vor knapp drei Jahren hatten die Kieler Forscher ihr Projekt auf einem Wissenschaftstreffen in der Nähe von München vorgestellt. Ihnen blieben nur 15 Minuten Zeit für die Präsentation. Fast 20 Teams hatten ihre Experimente präsentiert, drei bekamen von China den Zuschlag, darunter auch die Wissenschaftler aus Kiel. Das Projekt wird auch durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gefördert. Die Kosten liegen bei etwa einer Million Euro.

Im Video: Auf der Rückseite des Mondes

Video DPA/ CNSA/ Xinhua

Das Gerät misst die für Astronauten gefährliche Strahlung im Weltraum, die Krebs auslösen kann. "Die Strahlendosis auf der Mondoberfläche wurde bisher noch nie gemessen, sondern nur die Gesamtstrahlung während einzelner Mondmissionen", sagt Wimmer-Schweingruber. Dadurch sei noch unklar, wie viel Strahlung Astronauten tatsächlich abkriegen.

Die Forschungsergebnisse sollen helfen, Astronauten bei künftigen Mondmissionen besser zu schützen. "Neben dem Start und der Landung bergen die Strahlungen das größte Risiko für Astronauten", erklärt Wimmer-Schweingruber. Und die können sehr variabel sein und seien deshalb schwer vorauszusagen.

Außerdem spürt das Messgerät Wasser auf. Dass es auf dem Mond Wasser gibt, ist schon seit Längerem bekannt. Bei dem Experiment der Kieler geht es vor allem darum, das neue Gerät zu testen, um es auch bei weiteren Weltraummissionen einsetzen zu können. Die Forscher aus Kiel entwickeln auch Geräte für die Weltraumbehörden Esa und Nasa.

"Ein sportliches Ziel"

Die Arbeit am LND musste sehr schnell gehen. "Wir hatten nur 13 Monaten Zeit - ein sportliches Ziel", sagt Wimmer-Schweingruber. Bis zur letzten Minute vor der Abgabefrist hätten die Forscher unter Hochdruck gearbeitet. Zum Glück hätten schließlich alle Bauteile funktioniert.

"Unsere größte Sorge war, dass das Messgerät während des Raketenstarts beschädigt wird, weil dann enorme Kräfte wirken", sagt der Physiker. Deshalb hatte das Forschungsteam das LND in Experimenten kräftig durchgeschüttelt, um einen Raketenstart zu simulieren.

Außerdem konnten die Wissenschaftler nicht immer auf bewährte Designs zurückgreifen, die beispielsweise auch im Marsrover "Curiosity" verbaut sind. Bestimmte Bauteile dürfen nicht nach China exportiert werden, weil ihr Aufbau streng geheim ist. Die Kieler Forscher mussten deshalb Teile der Elektronik neu entwerfen. Mindestens ein Jahr lang soll das LND nun auf der Rückseite des Mondes arbeiten und Messwerte zur Erde schicken.