Raumfahrt-Quiz Wie lebt sich's hinterm Mond?

Mit einem Raumschiff zum Mond zu reisen war Stoff für Science-Fiction-Romane - bis zum 16. Juli 1969. An diesem Tag startete eine "Saturn V"-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida.

Es war die größte und stärkste Rakete, die bis dahin gebaut wurde, und ihr Flug war ein Event, das die ganze Welt bewegte. Würden die drei Astronauten Buzz Aldrin, Neil Armstrong und Michael Collins die Reise schaffen, würden Menschen erstmals den Mond betreten und vor allem gesund auf die Erde zurückkehren?

Der Flug zum Mond war die weiteste Erkundungsreise der Weltgeschichte: Rund 1,5 Millionen Kilometer legten die Astronauten zurück. Das Raumschiff umrundete mehrfach den Mond, so bekamen die Astronauten auch seine Rückseite zu Gesicht. Mit 21,6 Kilogramm Gestein kehrten sie zurück.

Zu den berühmtesten Bildern der Expedition gehört, wie Aldrin und Armstrong versuchen, die Teleskopstange mit der US-Flagge in den harten Boden zu hämmern. 600 Millionen Menschen sahen den beiden live am Fernseher bei ihren Mühen zu.

Vielleicht weil die Bilder der Männer in den Raumanzügen in der Steinwüste so eindrucksvoll waren, kursieren bis heute Verschwörungstheorien, nach der die Mission lediglich in einem Filmstudio stattfand. Das ist natürlich Quatsch. Die "Apollo 11"-Mission war zudem zwar die erste, aber nicht die letzte Reise, bei der Menschen den Mond betraten. Später kurvten Astronauten auch mit Mondautos über Staub und Stein.

Die Autos parken dort noch immer, denn es wäre viel zu umständlich gewesen, sie wieder zurück zu transportieren. Aldrin und Armstrong waren hingegen nur zu Fuß unterwegs. Aber es waren große Schritte für die Menschheit.

