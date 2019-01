Geplanter Besuch in Houston Nasa lädt russischen Weltraum-Chef aus

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind angespannt - aber im Weltall funktioniert die Zusammenarbeit beider Staaten noch immer gut. Amerikanische und russische Raumfahrer bewohnen die internationale Raumstation ISS, die Nasa nutzt russische Transporter zur Beförderung ihrer Astronauten ins Weltall.

Als Zeichen, diese Kooperation weiter aufrecht zu erhalten, hatte Nasa-Chef Jim Bridenstine seinen russischen Kollegen Dmitrij Rogosin für den Februar zu einem Arbeitsbesuch in die USA eingeladen. Doch nun hat er dieses Angebot auf politischen Druck hin zurückgezogen.

"Wir haben von mehreren Senatoren gehört, dies sei keine gute Idee", sagte Bridenstine der "Washington Post" mit Blick auf den zunächst geplanten Besuch. Vor allem Politiker der Demokraten hatten die Einladung an Rogosin scharf kritisiert.

Sanktionen gegen Rogosin

Die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen sagte am Mittwoch, die Einladung der Nasa an Rogosin, das Johnson-Raumfahrtzentrum in Houston zu besuchen, werfe ein schlechtes Licht auf die USA und schade den "vordringlichen Sicherheitsinteressen" der USA.

Rogosin gilt als glühender Nationalist, der für seine anti-westliche Rhetorik bekannt ist. Im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise hatte die US-Regierung 2014 ein Einreiseverbot und eine Kontensperrung gegen Rogosin verhängt. Damals amtierte er noch als stellvertretender Ministerpräsident. Im Mai 2018 ernannte ihn Staatschef Wladimir Putin zum Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos.

Nasa-Chef Jim Bridenstine hatte Russland im vergangenen Oktober einen Besuch abgestattet. Es war seine erste Auslandsreise, seit er den Posten im April antrat. Der russischen Nachrichtenagentur Tass sagte er damals, die Nasa habe eine zeitweilige Aufhebung der gegen Rogosin verhängten Strafmaßnahmen erreicht, um ihm einen Gegenbesuch zu ermöglichen. Bridenstine betonte, er habe weder die Einladung noch die Ausladung für Rogosin mit dem Weißen Haus abgesprochen.