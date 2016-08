Größte Annäherung: Sonde "Juno" rückt Jupiter auf die Pelle

So nah ist noch keine Sonde am größten Planeten des Sonnensystems vorbeigeflogen: "Juno" hat ihre größte Annäherung an den Planeten Jupiter erreicht, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Der Abstand lag bei nur 4200 Kilometern.

Die Wissenschaftler schalteten am Samstag auch erstmals die Kamera und die acht Messinstrumente an Bord von "Juno" an. Damit hat die eigentliche Forschungsmission der Sonde begonnen. "Dies ist unsere erste Gelegenheit, von Nahem den König unseres Sonnensystems zu betrachten und herauszufinden, wie er funktioniert", sagte der "Juno"-Chefentwickler Scott Bolton vom Southwest Research Institute in San Antonio in Texas.

"Juno" war Anfang Juli nach einer fast fünfjährigen Reise in eine Umlaufbahn um Jupiter eingetreten. Mit der Mission will die Nasa Erkenntnisse über die Ursprünge des Solarsystems gewinnen. "Juno" wird nun die verschiedenen Schichten von Jupiter vermessen, um ihre Zusammensetzung zu erforschen. Die Forscher erhoffen sich Aufschluss über die Gründe für die extremen Winde auf Jupiter sowie zur Frage, ob der Gasplanet einen festen Kern hat.

Außerdem will die Nasa den riesigen roten Punkt erforschen - einen gigantischen Sturm, der seit Jahrtausenden wütet. Der Vorbeiflug am Samstag war die erste Gelegenheit, Fotos der mysteriösen Pole des Planeten zu machen. Die Nasa will die Fotos Ende kommender Woche veröffentlichen, wenn sie auf der Erde eintreffen. Die Analyse der Bilder durch Wissenschaftler wird aber sehr viel länger dauern. Mitte Juli hat die Nasa das folgende "Juno"-Foto veröffentlicht, das allerdings aus größerem Abstand entstand:

DPA/ NASA Jupiter im Blick: Das erste Bild im Juli entstand aus größerem Abstand

Bis zum Ende der Mission im Februar 2018 sind noch 35 weitere Rendezvous geplant - allerdings keines mehr, bei dem "Juno" dem Jupiter so nah kommen soll wie dieses Mal. Zuvor hatten unter anderem "Pioneer 10" 1973, die beiden "Voyager"-Sonden 1979 und die deutsch-amerikanische Sonde "Galileo" ab Mitte der Neunzigerjahre Daten vom Jupiter gesammelt. So nah wie "Juno" kamen sie dem Planeten aber nicht.