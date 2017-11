"New Horizons" Name für nächstes Ziel von Nasa-Sonde gesucht

Wirklich leicht von der Zunge geht einem der Name nicht - und merken können ihn sich wohl auch nur Gedächtniskünstler: (486958) 2014 MU69. So heißt das nächste Ziel der Nasa-Sonde "New Horizons". Zumindest bis jetzt.

Denn bis zum 1. Dezember kann nun jeder Interessierte einen neuen Spitznamen für den Himmelskörper vorschlagen, teilte die US-Weltraumbehörde mit. Über die Vorschläge kann dann auch online abgestimmt werden. Bislang wurden beispielsweise Spitznamen wie "Mjölnir" oder "Uluru" eingereicht.

(486958) 2014 MU69 liegt im sogenannten Kuipergürtel, etwa 1,6 Milliarden Kilometer hinter dem Zwergplaneten Pluto. Alle 293 Jahre umrundet er einmal die Sonne auf einer fast kreisförmigen Bahn. Spannend für Forscher ist, dass der Himmelskörper seit den Kindertagen des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren quasi tiefgefroren ohne größere Veränderungen überstanden haben könnte.

"New Horizons" war im Juli 2015 am Pluto vorbeigeflogen war. Dabei hatte die Sonde eine Fülle an Informationen über den Kleinplaneten gesammelt. Seitdem ist unter anderem klar, dass der Pluto weit mehr ist als eine eintönige Eiswüste. Rund 30 verschiedene Geländearten weist eine von der Nasa veröffentlichte Karte aus - darunter nahezu glatte Ebenen, fließende Gletscher, zerklüftetes Terrain, Schluchten, Berge, Mulden, Verwerfungen und vieles mehr.

An ihrem neuen Ziel soll die Sonde am 1. Januar 2019 vorbeikommen - es wäre das bislang am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous einer Sonde mit einem Himmelskörper in der Raumfahrtgeschichte. Und: Beim Start von "New Horizons" war der um die 6,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernte Brocken im All noch nicht einmal bekannt.

Wenn die Forscher nach dem Vorbeiflug mehr über (486958) 2014 MU69 wissen - beispielsweise ob es sich dabei wirklich um einen oder vielleicht doch um zwei oder eine Vielzahl von Objekten handelt - will die Nasa dem Himmelskörper gemeinsam mit der Internationalen Astronomischen Union einen dauerhaften Namen geben. Denn dort wird offiziell über die Benennung von Himmelskörpern entschieden.