Neue Nasa-Astronauten "Ihr seid jetzt Teil der Elite"

Aus einer Rekordzahl von Bewerbern hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa zwölf neue Astronauten ausgesucht. Die fünf Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 29 und 42 wurden am Mittwoch offiziell vorgestellt. "Ihr seid die zwölf, die es geschafft haben. Ihr seid jetzt Teil der Elite. Ihr seid die Besten von uns", sagte US-Vizepräsident Mike Pence bei der feierlichen Veranstaltung in Houston im US-Bundesstaat Texas.

Die bisherigen Lebensläufe der zwölf neuen Astronauten seien sehr beeindruckend, sagte der derzeitige Nasa-Chef Robert Lightfoot. "Wenn ich lese, was diese Menschen alles so gemacht haben, fühle ich mich sehr ungenügend." Die Kandidaten waren zuvor unter anderem Ärzte, Wissenschaftler, Piloten oder beim Militär. Sie arbeiteten in U-Booten, Notaufnahmen, Jetcockpits, Kampfschiffen oder Vortragssälen von Universitäten.

AFP/ NASA Gruppen-Selfie-Schießen klappt schon mal

Mehr als 18.000 Bewerbungen

Auf die Stellenanzeige der Nasa hatten sich zuvor so viele Menschen wie nie beworben - mit 18.300 mehr als dreimal so viele wie bei der letzten Ausschreibung 2011 und auch deutlich mehr als der bisherige Rekord von 8000 Bewerbungen 1978.

Den zwölf erfolgreichen Bewerbern steht nun eine zwei Jahre dauernde Astronauten-Ausbildung bevor. Anschließend könnten sie mit Raketen privater Raumfahrtunternehmen zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen. Zudem planen die USA wieder Flüge zum Mond - und langfristig auch zum Mars.

Die Unternehmen "SpaceX" und Boeing bauen derzeit Kapseln, die Astronauten ab kommendem Jahr zur ISS und zurück bringen sollen. Ein Mitarbeiter von "SpaceX" ist auch unter den neuen Astronauten. "Hoffentlich fliege ich irgendwann in einem Gefährt, das ich selbst entworfen habe", sagt er. Bis dahin wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Derzeit warten noch Astronauten aus der Klasse von 2009 auf ihren ersten Einsatz im All.

Seit 1959 hat die Nasa 22 Bewerbungsrunden gestartet. Derzeit sind 44 Astronauten für die Raumfahrtbehörde aktiv.