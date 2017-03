Box auf der ISS Der kälteste Ort im Universum

Die Nasa will den kältesten Ort im Universum erzeugen - in einer Kiste auf der Internationalen Raumstation. Gasatome in der Box werden auf ein Milliardstel vor dem absoluten Nullpunkt von Minus 273,15 Grad gefroren.

"Die hyper-kalten Atome könnten unser Verständnis von Materie und Gravitation grundlegend verändern ", sagte Robert Thompson, der bei dem Projekt mitarbeitet.

Damit die Atome überhaupt so stark runtergekühlt werden können, braucht es Laser, eine Vakuum-Kammer und eine Art elektromagnetisches Messer. Diese entziehen den Gaspartikeln Energie, bis sie nahezu bewegungslos sind. Die Anlage heißt Cold Atom Laboratory (CAL) und wurde von einem Nasa-Labor in Pasadena, Kalifornien, entwickelt.

Mysteriöse Wellen

Doch wozu das Ganze? Wenn Atome auf extreme Temperaturen heruntergekühlt werden, nehmen sie einen bestimmten Aggregatzustand an, der als Bose-Einstein-Kondensat bekannt ist. In diesem Status verhält sich Materie weniger wie einzelne Teilchen, sondern lässt sich wie eine Welle beschreiben. Albert Einstein hatte den Aggregatzustand bereits 1924 theoretisch vorhergesagt. Als Basis diente ihm die Arbeit des britisch-indischen Forschers Satyendranath Bose.

Der besondere Aggregatzustand wurde bisher noch nie bei so niedrigen Temperaturen und so lange untersucht, wie es das CAL nun möglich machen soll. Auf der Erde können Bose-Einstein Kondensate nur für Bruchteile einer Sekunde beobachtet werden. Die Schwerelosigkeit im All sorgt dafür, dass die ultra-kalten Atome länger ihre Wellenform behalten. Dort hoffen die Wissenschaftler auf ein Zeitfenster von bis zu zehn Sekunden.

Fünf wissenschaftliche Teams wollen in dem Cold Atom Lab Tests durchführen. Einer der beteiligten Forscher ist Eric Cornell. Ihm war es 1995 gelungen, erstmals ein Bose-Einstein-Kondensat in einem Labor zu erzeugen. Dafür bekam er zusammen mit anderen Forschern den Physik-Nobelpreis.

"Wir sind derzeit blind für 95 Prozent des Universums"

Besondere Hoffnung legen die Forscher auch auf die Erkenntnisse über dunkle Energie. Bisherige Modelle gehen davon aus, dass das Universum nur zu fünf Prozent aus herkömmlicher Materie besteht, aber zu 68 Prozent aus dunkler Energie und zu 27 Prozent aus dunkler Materie.

"Das bedeutet, dass wir derzeit blind sind für 95 Prozent des Universums", sagte Kamal Oudrhiri, der ebenfalls an dem CAL-Projekt mitwirkt. "Wie eine neue Linse in Galileos erstem Teleskop könnten die kalten Atome viele Mysterien der Physik entschlüsseln."

Ob das Projekt die hohen Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Noch wird CAL getestet. Im August soll die Kältebox ins All starten.