Sonde "New Horizons" Was kommt nach Pluto?

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Mit mächtigen Teleskopen können wir Menschen Milliarden von Lichtjahren weit in die Tiefen des Alls spähen. Wir können strahlende Galaxienhaufen erforschen und hell aufleuchtende Quasare. Aber wir wissen verblüffend wenig darüber, wie es am Rand unseres eigenen Sonnensystems aussieht. Dabei ist die Gegend nach kosmischen Maßstäben direkt um die Ecke. Das Licht von dort braucht keine Milliarden von Jahren zu uns. Eher etwas in der Größenordnung von sechs Stunden.

Es gibt aber dummerweise so wenig Licht. Der sogenannte Kuipergürtel hinter dem Zwergplaneten Pluto ist zappenduster. Von dort aus ist die Sonne nur ein winziger Punkt unter vielen am Sternenhimmel. Deswegen reflektieren Himmelskörper in dieser Region auch kaum Licht zu uns zurück - und sind daher kaum zu erkennen.

Außer natürlich, man fliegt hin.

Deswegen war so sensationell, was der Raumsonde "New Horizons" im Juli 2015 gelang. Bei einem Vorbeiflug am Pluto schickte sie Fotos zur Erde, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Sie zeigten eisige Flüsse und spektakuläre Gebirgslandschaften, insgesamt 30 Geländeformen zählten Nasa-Forscher. Die Auswertung der Daten läuft bis heute.

Name für MU69 gesucht

Und geht es nach einem Forscherteam um Alan Stern vom Southwest Research Institute in Boulder (US-Bundesstaat Colorado), sollen schon bald weitere spektakuläre Bilder und Messwerte folgen. "New Horizons" ist derzeit auf dem Weg zu einem neuen Ziel. Es liegt so weit hinter dem Pluto wie der Planet Saturn von der Erde entfernt ist.

Wie dieses Ziel aussehen könnte, hat das "New Horizons"-Team gerade auf dem Jahrestreffen der American Geophysical Union (AGU) in New Orleans näher vorgestellt. Es geht um einen Himmelskörper, der derzeit noch die sperrige Bezeichnung "(486958) 2014 MU69" trägt, Kurzform: MU69.

Derzeit sucht die Nasa mit einem öffentlichen Wettbewerb nach einem leichter zu merkenden Namen. Unter den ersten der bisher insgesamt 34.000 Vorschläge waren etwa "Mjölnir" oder "Uluru". Anfang kommenden Jahres soll der Sieger feststehen - allerdings müsste die Internationale Astronomische Union einem Namensvorschlag zustimmen, damit dieser auch offiziell gilt.

MU69 zieht weit hinter dem Pluto seine Bahn. "Wir waren noch nie bei etwas Vergleichbarem", sagt Stern. Seit 4,6 Milliarden Jahren kreist der Himmelskörper um die Sonne. Es dauert ganze 293 Jahre, bis er sie ein einziges Mal umrundet hat. Und seit der Geburt unseres Sonnensystems dürfte sich M69 kaum verändert haben - sogar noch weniger als zum Beispiel der deutlich kleinere Komet 67P/Tschurjumow-Gerassimenko. Den hat die Esa-Sonde "Rosetta" bis zum Herbst vergangenen Jahres untersucht.

Dass MU69 so unberührt sein dürfte, liegt zum einen an der Kälte im Kuipergürtel. Die Temperatur liegt nur etwa 40 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Zu anderen dürften kaum Einschläge anderer Himmelskörper die Oberfläche des Himmelskörpers gestört haben. Mögliche Kollisionsobjekte sind dort draußen sehr selten.

Ziemlich rot und ziemlich dunkel ist MU69. Das leiten die Forscher aus "Hubble"-Aufnahmen ab. Sonst wissen sie aber nur wenig über das Ziel, dem sich ihre Sonde mit beeindruckenden 14 Kilometern pro Sekunde nähert. "Wir werden das Ziel erst einige Wochen vor der Ankunft mit unseren Kameras sehen können", sagt Stern.

Lauern auf verdeckten Stern

Sterns Kollege Marc Buie berichtete in New Orleans darüber, mit welchen Tricks es Forschern gelang, mehr über MU69 herauszufinden: Sie passten im Sommer mehrmals mit Teleskopen den Moment ab, als MU69 von der Erde aus gesehen einen dahinterliegenden Stern verdeckte. Ein Teil der Beobachtungen wurde mit der fliegenden, deutsch-amerikanischen Sternwarte "Sofia" gemacht.

Dabei zeigte sich, dass das Ziel von "New Horizons" sehr unregelmäßig geformt ist. Es ist etwas mehr als 30 Kilometer lang - und besteht wohl aus zwei Teilen. Und seit kurzem gibt es noch eine weitere Möglichkeit: MU69 könnte zusätzlich sogar noch einen Mond haben. Darauf deuten die jüngsten, beim AGU-Treffen vorgestellten Messungen hin. Dieser Mond könnte einen Durchmesser von fünf Kilometern haben und den fernen Himmelskörper in 200 bis 300 Kilometern Abstand umkreisen.

In genau einem Jahr, zum Jahreswechsel 2018/2019, wird "New Horizons" das Ziel erreichen. Bei der Navigation verlässt sie sich auf die hochpräzisen Sternkarten der europäischen "Gaia"-Mission. Es wird das bislang am weitesten von der Erde entfernte Rendezvous einer Sonde mit einem Himmelskörper werden.

Daten trudeln bis 2020 ein

Am Samstag hat das Team gerade wieder einmal für 2,5 Minuten die Triebwerke von "New Horizons" gezündet, um den Kurs weiter zu optimieren - unter anderem, damit die Antennen des Deep Space Networks die Signale des Vorbeiflugs optimal empfangen können. "Es wird eine Menge Überraschungen geben", sagt Buie. Die Fotos der Sonde sollen so genau sein, dass zum Teil nur 30 Meter große Details zu erkennen sind. Das ist noch einmal genauer als beim Vorbeiflug am Pluto.

Allerdings müssen sich Wissenschaftler bei der Auswertung gedulden. Erste Bilder sollen zwar schon in den Tagen nach dem Rendezvous mit MU69 zur Erde kommen. Wegen der großen Entfernung der Sonde soll die Übertragung aller Informationen aber bis weit in den Sommer 2020 hinein dauern.

In nur rund 3000 Kilometern Entfernung wird "New Horizons" an MU69 vorbeifliegen, das ist drei Mal näher als am Pluto. Der Abstand ist mit Bedacht gewählt: So hofft das Team, eine Kollision mit herumfliegenden Staub- und Gesteinsteilchen zu vermeiden - und gleichzeitig möglichst dicht an ihr Objekt der Begierde heranzukommen.

Notfalls eben 10.000 Kilometer Abstand

Wenn die Forscher beim Anflug Hindernisse erkennen, können sie den Abstand für den Vorbeiflug auch auf 10.000 Kilometer vergrößern. Kurskorrekturen seien bis in den Dezember 2018 möglich, sagt Alice Bowman vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in Howard County (US-Bundesstaat Maryland).

Der Kuipergürtel ist faszinierend. Wissenschaftler schätzen, dass er allein mehr als 70.000 Himmelskörper enthält, die einen Durchmesser von mehr als 100 Kilometern haben. Bekannt davon sind bisher die wenigsten. Himmelskörper wie MU69 dürfte es sogar zu Hunderttausenden geben.

In absehbarer Zeit wird die Menschheit freilich kaum etwas über diese vielen Himmelskörper erfahren. Nach "New Horizon" sind nämlich bislang keine weitere Missionen in den Kuipergürtel geplant, wie Alan Stern erklärt. Die Sonde habe aber Energie und Treibstoff, der bis weit in die 2030-Jahre reichen würde - wenn die Nasa das Projekt so lange bezahlen will. So spektakulär wie zum kommenden Jahreswechsel wird es aber wohl nicht mehr. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese der letzte dichte Vorbeiflug für 'New Horizons' ist", so Stern.

Der Kuipergürtel ist nämlich nicht nur finster. Er ist auch ziemlich leer.

Zusammenfassung: Die Nasa-Sonde "New Horizon" wird zum Jahreswechsel 2018/2019 beim Himmelskörper MU69 im Kuipergürtel ankommen. Noch nie hat eine Sonde einen so weit entfernten Körper in unserem Sonnensystem besucht. Die Region weit außerhalb der Planetenumlaufbahnen ist bislang kaum erforscht, sie ist wegen des schwachen Lichts mit Teleskopen kaum zu beobachten. Forscher hoffen auf spektakuläre Fotos und Messdaten der Sonde, die teils erst Mitte 2020 die Erde erreichen werden.