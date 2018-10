Satellitenbild der Woche Argentiniens Schatzkiste

Der Giganotosaurus war tatsächlich so groß wie sein Name vermuten lässt - und einer der größten landlebenden Fleischfresser der Erdgeschichte. Vor rund hundert Millionen Jahren jagte die Riesenechse des Südens im Gebiet des heutigen Argentiniens in einem weitverzweigten Flusssystem ihrer Beute nach. Jeden Tag, so haben es Forscher ausgerechnet, benötigte der acht Tonnen schwere Koloss um die 20 Kilogramm Fleisch, um sich auf den Beinen zu halten - das ist drei bis vier Mal so viel wie ein großer Löwe oder Tiger.

Die Wissenschaft kennt bisher nur ein einziges zum großen Teil erhaltenes Skelett des Giganotosaurus, sonst existieren nur Fragmente. Sie alle stammen aus der argentinischen Provinz Neuquén im Norden Patagoniens. Diese wiederum ist nach einem Fluss benannt, hier zu sehen im einem Bild des US-Satelliten "Landsat 8". Auf rund 400 Kilometern überwindet der Neuquén einen Höhenunterschied von rund 2300 Metern auf seinem Weg von den Anden in den Atlantik.

In einem teils tiefen Canyon durchschneidet der Neuquén das Sedimentgestein der Region - es ist das Gestein, in dem die Paläontologen immer wieder spannende Funde machen. Besonders wichtig für die Forscher ist dabei die rötlich gefärbte Candeleros-Formation, die auf dem Bild gut zu erkennen ist.

Die entsprechenden Gesteinslagen sind teils bis zu 300 Meter mächtig. Hier haben die Wissenschaftler nicht nur Fische, Krokodile oder Schildkröten entdeckt, sondern neben dem Giganotosaurus auch andere riesige Saurier, wie die pflanzenfressenden Andesaurus und Limaysaurus.

Doch nicht nur für Fossilienfans ist die Geologie des Gebiets interessant, sondern auch für Öl- und Gassucher. In der tiefer liegenden Formation Vaca Muerta (Tote Kuh) haben Geologen eine riesige Schieferöl- und Schiefergaslagerstätte identifiziert. Sie stammt aus der Zeit, als das Gebiet vor rund 150 Millionen Jahren am Boden eines Ozeans lag.

Bekannt ist das Vorkommen schon seit dem vergangenen Jahrhundert, doch ausgebeutet wird es erst seit diesem Jahrzehnt. Dabei kommen unter anderem Horizontalbohrungen und das sogenannte Fracking zum Einsatz, bei dem mit starkem Druck öl- oder gashaltige Gesteinsschichten im Untergrund aufgesprengt werden.

Vom Umfang her hat das Vorkommen das Potenzial, Argentinien zu den wichtigen Öl- und Gasproduzenten der Welt aufsteigen zu lassen, doch in der Praxis sind die Fördermengen noch vergleichsweise niedrig. Das hat unter anderem mit den hohen Förderkosten zu tun.