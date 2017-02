Satellitenbild der Woche Alles im grünen Bereich

In rund 800 Kilometern Höhe rauscht der Winzling um die Erde. "Proba V" heißt ein kleiner europäischer Satellit, der seit 2013 unter anderem die Vegetation auf der Erde im Blick hat. Einmal alle zwei Tage entsteht mit Hilfe von in Belgien entwickelter Technik eine globale Karte des Pflanzenwelt, auf der sich zum Beispiel die Brandrodung von Regenwaldgebieten nachweisen lassen soll.

Flüsse, Seen und Gebirgsareale erscheinen auf den Bildern dunkel, von Pflanzen bewachsene Flächen erstrahlen in sattem Grün. Ein Pixel entspricht 300 Metern. Die Sensoren von "Proba V" erfassen rotes und blaues Licht sowie Infrarotstrahlung. Die Daten werden dann zu den grünlichen Falschfarbenaufnahmen kombiniert.

In dieser Woche hat die Europäische Weltraumorganisation 22 Bilder veröffentlicht, die "Proba V" von ihren Mitgliedstaaten gemacht hat.

Sehen Sie hier eine Auswahl der Bilder:

Grund für die Veröffentlichung ist eine aus Sicht der Organisation bahnbrechende Ankündigung: Die Esa will in Zukunft so viel Material wie möglich unter einer sogenannten Creative-Commons-Lizenz veröffentlichen. Dazu gehören auch die "Proba V"-Fotos. Die Idee dabei: Die betreffenden Bilder, Videos und Datensätze können dann von Interessierten kostenlos für ihre Zwecke genutzt werden, wenn der Urheber genannt wird. Es gehe darum, den Steuerzahlern der Mitgliedstaaten bessere Erkenntnisse über die Arbeit der Organisation zu liefern, erklärte die Esa.

Auf diese Weise bereits nutzbar sind unter anderem Bilder der mittlerweile beendeten Missionen "Evisat", "ERS-1" und "ERS-2", "Rosetta", aber etwa auch Fotos von Kameras auf den aktiven Marssonden "ExoMars" oder "Mars Express". Allerdings ist nicht sämtliches Esa-Material von der Open-Access-Strategie erfasst - weil viele Bilder, Videos und Datensätze zusammen mit anderen Partnern aus Wissenschaft und Industrie entstehen. Zunächst gibt die Weltraumorganisation deswegen nur das Material frei, dass sie entweder komplett selbst erstellt hat, oder für das sie zumindest die Rechte Dritter geklärt hat.

Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gilt schon seit 2012 eine vergleichbare Regelung. Bei der US-Weltraumbehörde Nasa stehen die Dinge noch etwas anders: Hier sind alle Inhalte grundsätzlich kostenlos nutzbar, sie unterliegen keinem Copyright. Das dafür genutzte Rechtsinstrument der "public domain" gibt es in Europa so allerdings nicht, deswegen braucht es Regeln.