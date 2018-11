Diese Rakete hat die Raumfahrt verändert, so viel lässt sich bereits jetzt sagen. Mehr als 60 Mal ist die "Falcon 9" des US-Unternehmens SpaceX inzwischen gestartet. Und in rund der Hälfte der Fälle ist die erste Stufe des Fluggeräts dabei sanft zur Erde zurückgekehrt. Sie hat dabei entweder auf einem Schiff oder aber auf einem betonierten Landeplatz aufgesetzt.

Mehr als ein Dutzend Mal hat die Firma anschließend solch eine bereits benutzte Rakete wieder ins All geschickt. Denn das ist ihr Versprechen: Durch die Wiederverwendbarkeit der Technik soll der Preis für Flüge in den Weltraum in Zukunft drastisch sinken.

Bei einem für den Mittwochabend Mitteleuropäischer Zeit geplanten Start von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien peilt SpaceX nun einen weiteren Meilenstein an: Zum ersten Mal soll eine bereits zwei Mal zuvor geflogene Rakete zum Einsatz kommen - dann also für ihren dritten Flug innerhalb eines Jahres. Und zwar ohne, dass größere Reparaturarbeiten an dem Fluggerät vorgenommen wurden. Allerdings war der Start zuletzt um anderthalb Wochen verschoben worden, weil bei einem vorherigen Start einer anderen "Falcon 9" Probleme an einem Triebwerk der ersten Stufe aufgetreten waren.

Eine einzige Rakete soll auf 100 Einsätze kommen

Die für den Start am Mittwoch vorgesehen Rakete trägt die interne Seriennummer B1046 und gehört zur neuesten Version ("Block 5"). Im Mai hat sie einen Kommunikationssatelliten für Bangladesch in den Orbit gebracht, im August dann einen für Indonesien.

Für die Zukunft hat sich SpaceX freilich noch viel ambitioniertere Ziele für die Wiederverwendbarkeit gesetzt: Zehn Mal hintereinander soll eine "Falcon 9"-Stufe einmal fliegen, bevor sie zur Instandsetzung und Reparatur erst einmal wieder in den Hangar kommt. Insgesamt sollen damit sogar 100 Starts pro Rakete möglich werden.

Das wird jedoch noch eine Weile dauern. Nun steht erst mal der dritte Einsatz in Reihe an. An der Spitze der Rakete sitzt diesmal eine eklektische Mischung von mehr als 60 größeren, vor allem aber kleineren Satelliten aus 17 verschiedenen Ländern von Australien bis Thailand.

Verantwortlich dafür ist das US-Unternehmen Spaceflight Industries aus Seattle. Das hat die "Falcon 9" komplett von SpaceX gekauft und sie anschließend als eine Art Sammeltaxi ins All an Kunden in aller Welt vermarktet, die sich jeweils keine eigene Rakete hätten leisten können. "Smallsat Express" heißt die Mission.

Tomatenzucht im fliegenden Gewächshaus

Weil jeder Nutzer nur einen vergleichsweise kleinen Anteil der Startkosten zahlt, wird das All auf einmal für viele Nutzer erschwinglich. Zahlreiche Universitäten, in Deutschland aus Berlin und München, haben Mini-Satelliten für die Ausbildung ihrer Studenten an Bord.

So kommt es aber eben auch, dass neben Forschungsmissionen wie dem von deutschen Wissenschaftlern entwickelten fliegenden Gewächshaus "Eu:Cropis", in dem Tomaten bei reduzierter Gravitation wachsen sollen, auch Mini-Flugkörper wie "Elysium Star 2" an Bord der Rakete sind. Das ist ein kleiner Würfel, der Teile der Asche von mehr als 100 Verstorbenen enthält. Nach rund zwei Jahren im Orbit soll er in der Atmosphäre verglühen - und die Hinterbliebenen als Sternschnuppe erfreuen.

Oder der Satellit "Enoch", den das Los Angeles County Museum of Art ins All schickt. Er enthalte, so sagt jedenfalls der für das Projekt verantwortliche Künstler Tavares Strachan, die "Seele" des ersten afroamerikanischen Astronautenanwärters Robert Henry Lawrence Jr. Dieser war im Jahr 1967 bei einem Flugunfall ums Leben gekommen - bevor er ins All starten konnte.

Künstler Strachan will seiner nun mit einer sogenannten Kanope gedenken. So nannte man im alten Ägypten die Gefäße, in denen die inneren Organe von Mumifizierten beigesetzt wurden. Das vergoldete Gefäß, das nun zur Erinnerung an Lawrence in den Weltraum geschickt wird, enthält zwar keine seiner Überreste. Es zeigt aber immerhin eine kleine Büste von ihm - und wurde in einem Shint-Schrein in Japan offiziell zum "Behälter der Seele" des Verstorbenen erklärt.

Diskussionen um fliegenden Reflektor

Einigermaßen kurios ist auch der "Orbital Reflector", den ein weiterer Künstler namens Trevor Paglen mit der Rakete mitschicken will. Dieser Satellit soll nichts weiter tun, als möglichst viel Sonnenlicht zu reflektieren - und nervt manche Astronomen genau deswegen gewaltig. Sie fürchten, wie schon im Fall des früher in diesem Jahr vom neuseeländischen Raumfahrtmanager Peter Beck geschossenen "Humanity Star", einer Art fliegender Discokugel, um die Genauigkeit ihrer Messungen.

Dass die "Falcon 9" einen fliegenden Gemischtwarenladen ins All bringt, dürfte übrigens eher eine Ausnahme bleiben. Das hat Spaceflight-Industries-Chef Curt Blake kurz vor dem Start klargestellt. Es sei einfach zu kompliziert und anstrengend, die Erbauer von 60 Satelliten gleichzeitig dazu zu bekommen, Technik und Papierkram rechtzeitig fertig zu bekommen.

Deswegen sei es nicht unwahrscheinlich, dass die Firma für ihr Geschäft in Zukunft auf kleinere Raketen setze. Bei SpaceX wiederum interessiert man sich tendentiell eher für größere Vehikel für den Flug ins All. Lieber früher als später möchte man die extrem kraftvolle "BFR" in Dienst stellen - die dann sogar Flüge zum Mars möglich machen soll. Dort will Firmenchef Elon Musk am liebsten eine menschliche Kolonie gründen.

Vorher muss das Arbeitstier "Falcon 9" aber noch zahlreiche Missionen absolvieren - und so gutes Geld verdienen. Fürs kommende Jahr sind bereits jetzt mehr als 20 Starts geplant, zusätzlich will die Firma auch, sobald alle Sicherheitstest absolviert sind, Astronauten zur Internationalen Raumstation bringen.

Die Rakete vom Mittwoch soll übrigens nach absolviertem Flug auf einem ferngesteuerten Schiff vor der kalifornischen Küste landen. Und dann schon bald fertig für ihren nächsten Einsatz sein.