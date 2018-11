Privater Raketenstart in Neuseeland "Electron" setzt erfolgreich Satelliten aus

"It's business Time": Unter diesem Motto, das auf einen Song aus der US-Comedyserie "Flight of the Conchords" anspielt, hat das Unternehmen Rocket Lab erstmals eine rein kommerzielle Frachtrakete in den Orbit geschossen. An Bord hätten sich unter anderem sechs Satelliten zahlender Kunden befunden, heißt es - sie seien erfolgreich ausgesetzt worden.

Dokumentiert wurde der Start der 17 Meter hohen "Electron" mit einem Livestream, der sich auf YouTube auch im Nachhinein anschauen lässt. Die Rakete startet ab circa 19:50 Minuten:

Rocket Lab ist ein privates Unternehmen und betreibt einen kleinen Weltraumbahnhof auf der Halbinsel Mahia an der Ostküste der Nordinsel Neuseelands. Von dort war die "Electron"-Rakete zuvor bereits zweimal testweise geflogen, im Mai 2017 und im Januar 2018. Im Dezember plant das Unternehmen eine weitere Mission im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

"Unsere 'Electron' ist dafür gemacht, kleine Satelliten in den niedrigen Erdorbit zu bringen", hatte Peter Beck von Rocket Lab vor einigen Wochen im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE gesagt.

Weiter erklärte Beck: "Wir schießen unsere zweite Raketenstufe in eine sehr elliptische Umlaufbahn, wo sie nach ihrem Einsatz schnell mit der Erdatmosphäre in Kontakt kommt und dann verglüht. Um den Satelliten an seinen Platz zu bringen, nutzen wir eine andere Stufe, die wir 'kick stage' nennen. Wenn die ihren Job gemacht hat, zündet sie ihre Düsen, verlässt den Orbit und verglüht ebenfalls."

