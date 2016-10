Satellitenbild der Woche Alles im Fluss

Ja, natürlich, wir wissen es. Man darf keine "Fifty Shades of "-Wortspiele mehr machen. Darf man echt nicht. Ist schon lange nicht mehr lustig. Was auf eine Art natürlich schade ist, sonst hätte sich die Zeile für dieses "Satellitenbild der Woche" ja quasi selber getextet. Denn in Wahrheit sind es ja sogar noch viel mehr als 50 Schattierungen, in diesem Fall allerdings der Farbe Braun, die darauf zu bestaunen sind. Aber egal.

Also ganz nüchtern: Die Aufnahme stammt vom US-Satelliten "Landsat 8" und entstand bereits Ende Juli, veröffentlicht wurde sie allerdings erst Anfang Oktober. Sie zeigt ein ziemlich menschenleeres Gebiet im Norden der kanadischen Provinz Québec. Die 32 Kilometer lange und 16 Kilometer breite Rupert Bay liegt am südöstlichen Rand der James Bay - und ganz offensichtlich bringen Flüsse ziemlich charakteristisch gefärbtes Wasser dorthin hinein.

Genau genommen sind es drei größere Flüsse, die in die Rupert Bay münden: der Nottaway, der Broadback und der namensgebende Rupert, von Kanadiern manchmal mit den Initialen NBR abgekürzt.

Außerhalb des Landes dürften freilich bisher die wenigsten von den Flüssen gehört haben - zu Unrecht, könnte man anführen: So hat zum Beispiel der Nottaway mit 1200 Kubikmetern pro Sekunde ziemlich genau die Durchflussmenge des deutlich bekannteren Rheins bei Köln. Der Rupert kommt immerhin noch auf 900 Kubikmeter pro Sekunde, der Boroadback auf 350 (vergleichbar übrigens mit der Elbe bei Wittenberg).

In den Sechzigern und Siebzigern hatte es Vorarbeiten für ein System von Wasserkraftwerken an den NBR-Flüssen gegeben, vorangetrieben vor allem vom Québecer Premierminister Robert Bourassa. In der Provinz wurden riesige Dämme und Kraftwerke gebaut - unter anderem aus geologischen Gründen jedoch nicht an den NBR-Flüssen. Doch wird nach einer Einigung zwischen der Regierung und den in dem Gebiet lebenden Cree-Indianern zumindest ein Teil des Rupert-Wassers in ein anderes Stausee-System gelenkt.

Wie aber nun kommen die braunen Töne in das Wasser der Rupert Bay? Vielleicht zur Beruhigung: Mit Ölkatastrophen oder ähnlich unappetitlichen Dingen hat das Ganze nichts zu tun. Stattdessen sorgen Pflanzenstoffe wie Tannine und Lignin für die Färbung des Flusswassers. Sie stammen aus Wurzeln, Blättern oder Rindenstückchen, die in den riesigen Wäldern des Québecer Nordens im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen.

Vergleichbar, so heißt es bei der Nasa, sei das mit dem Prozess, durch den Tee beim Aufbrühen seine Farbe bekommt. Zu dem faszinierenden Farbspiel auf dem "Landsat"-Bild kommt es nun dadurch, dass im Wasser der Rupert Bay offenbar große Mengen an gelöstem Sediment zu finden sind. Die sind hellbraun und kontrastieren hervorragend mit dem Dunkelbraun aus den Flüssen. Wo sich die Wassermassen vermischen, kommt es zu den faszinierenden Effekten.

Verstärkt das Ganze noch dadurch, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme des Fotos nicht nur das Flusswasser vom Land aus in die Bucht strömt, sondern durch die Gezeitenwirkung auch Meerwasser aus der James Bay. Dadurch wird noch einmal besonders viel hellbraunes Sediment vom Boden der flachen Bucht aufgewirbelt.