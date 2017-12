Satellitenbild der Woche Die traurige Geschichte vom Gitarren-Wald

Offensichtlich hatte er schon häufiger versucht, das Pflanzen-Instrument zu erwischen. Doch bei einer Geschwindigkeit von knapp 28.000 Kilometern pro Stunde ist es vermutlich gar nicht so einfach, im richtigen Augenblick auf den Auslöser zu drücken. "Den ganzen Flug über habe ich diese Foto-Jagd betrieben", schreibt der Kosmonaut Sergei Nikolajewitsch Rjasanski auf seinem Twitter-Account.

Doch nun ist es ihm gelungen, die merkwürdige Erdabbildung zu erwischen. "Endlich habe ich ein Foto vom Gitarren-Wald", twitterte er. Der Russe hat das Foto von Bord der Internationalen Raumstation ISS gemacht.

Die merkwürdige Pflanzen-Formation gibt es tatsächlich, sie steht in Argentinien in der Nähe von Córdoba, der zweitgrößten Stadt des Landes in der Región Centro. Doch hinter dem Wald steckt eine traurige Geschichte.

Gepflanzt hat ihn Pedro Martin Ureta. Der Landwirt verwendete grüne Zypressen für den Korpus und blaue Eukalyptus-Bäume für die Seiten und den Hals der Gitarre - insgesamt etwa 7000 Bäume. Der Wald erstreckt sich über eine Länge von gut einem Kilometer.

Doch der Anlass für die aufwendige Aktion ist ein sehr tragischer. In den Siebzigerjahren hatte Uretas Frau Graciela die Idee zu dem Wald, nachdem sie mit einem Flugzeug über die Farm geflogen war. Aber der junge Mann vertröstete sie damals, schließlich war im Alltag mit der Farm genug zu tun. Beide hatten vier Kinder und kaum Zeit für die Anpflanzung. Doch als die 25-jährige Graciela mit dem fünften Kind schwanger war, starb sie plötzlich an einer Hirnblutung (Aneurysma) - das war 1977.

Tiere knabberten Setzlinge an

Ureta litt nach ihrem Tod darunter, ihr den Wunsch Zeit ihres Lebens verwehrt zu haben. Also beschloss er, die Idee zu ihrem Andenken umzusetzen und ihr so ein Denkmal zu pflanzen - vielleicht würde sie es ja von oben sehen können. Die gesamte Familie musste mit anpacken und auch zahlreiche Rückschläge verkraften, da wilde Tiere immer wieder die Setzlinge abfraßen. Doch irgendwann begannen die Bäume alle zu wachsen.

Paradoxerweise hat Ureta selbst seinen Gitarrenwald nie von oben gesehen. Er hat Flugangst und steigt deshalb in keine Maschine. Doch dafür hat er seiner Frau tatsächlich ein Denkmal gesetzt, das aus dem All sogar Kosmonauten wie Rjasanski fotografieren können - zumindest mit etwas Glück.

Der Kosmonaut dokumentiert übrigens regelmäßig den außergewöhnlichen Blick von der ISS auf unseren Planten oder postet Bilder von seinen Abenteuern. Erst neulich hat er ein Video verbreitet, dass zeigte, wie das Team der ISS an Bord Pizza zubereitete. Sein Kollege, der Italiener Paolo Nespoli, hatte sich über den Mangel an dem weltweit beliebten Gericht im All beschwert. Darauf packten die Kollegen vom Bodenpersonal Pizzateig, Tomatensauce, Käse sowie Belag in den nächsten Raumfrachter und überraschten Nespoli sowie den Rest der Crew.

Derzeit ist Rjasanski für die Expedition 53 als Bordingenieur des Teams im All. Doch der promovierte Biochemiker wird noch diesen Monat zurückkehren. Weihnachten kann er dann also auf der Erde verbringen.