Satellitenbild der Woche Gletscher ohne Zunge

Bitte aktivieren Sie Javascript.

Es muss eine gottverlassene Gegend sein, dort im Grenzgebiet zwischen der kanadischen Provinz British Columbia und dem US-Bundesstaat Alaska. Jedenfalls ist sie offenbar so menschenleer, dass niemand vor Ort das Zerbrechen eines beeindruckenden Gletschers live beobachtet hat.

Im August ist ein mehr als ein Quadratkilometer großes Stück vom insgesamt 20 Kilometer langen Porcupine Glacier abgebrochen und als Eisberg in einem Gletschersee davongeschwommen - doch erst vor einigen Tagen bekam die Welt davon überhaupt etwas mit.

Eine entsprechende Falschfarbenaufnahme stammt vom Nasa-Satelliten "Landsat 8" und zeigt das Gebiet am 27. August dieses Jahres. Im Vergleich zu einem Foto vom Vorjahr fällt auf: Der nach einem Stachelschwein benannte Gletscher hat massiv an Fläche eingebüßt. Dafür treibt draußen auf dem See ein großer Eisberg, vermutlich einer der größten, den es in jüngster Zeit in Nordamerika gegeben hat.

Dem Glaziologen Mauri Pelto vom Nichols College in Dudley (US-Bundesstaat Massachusetts) war die Sache dann doch aufgefallen. Er wertet regelmäßig Satellitenbilder des Gletschers aus. Aufnahmen von 1988, 1999, 2010 und 2011 hatten dabei bereits einen langfristigen Trend aufgezeigt: Das Stachelschwein wird immer kleiner.

Nun hat es seine Zunge verloren.

Dabei ist der Gletscher innerhalb kürzester Zeit um 1,7 Kilometer kürzer geworden. Zum Vergleich: Innerhalb von 22 Jahren hatte der Gletscher zuvor insgesamt zwei Kilometer Länge eingebüßt.

In den vergangenen Jahren sind die Gletscher der Region immer dünner geworden, auch der Porcupine Glacier. So können sich leichter Risse bilden. Weil die Gletscherzunge beim Porcupine Glacier nicht auf dem Untergrund aufliegt, sondern auf dem Wasser schwimmt, fehlt ihr Unterstützung von unten - und sie kann leichter kaputtgehen.

Eine große Flutwelle dürfte es beim Abbrechen des Rieseneisbergs übrigens nicht gegeben haben, schätzt Pelto. Man müsse sich die Sache eher so vorstellen, wie wenn man sich mit einem Kanu von einem Ufer abstoße, sagt der Wissenschaftler.

In den vergangenen Jahren habe er sich, sagt Pelto, mit mehr als 200 Gletschern in der Gegend des Porcupine Glaciers befasst - und alle bis auf einen seien in dieser Zeit geschrumpft.