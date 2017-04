Saturnmond Enceladus Mögliche Energiequelle für Leben entdeckt

Auf der Suche nach außerirdischem Leben hoffen Forscher, auf dem eisigen Saturnmond Enceladus fündig zu werden. Dort gibt es trotz der extremen Bedingungen einige Grundstoffe, die Leben möglich machen.

Die Raumsonde "Cassini" hat Hinweise auf eine mögliche Energiequelle gefunden. Vermutlich gebe es sogenannte Hydrothermalquellen am Boden des unterirdischen Ozeans auf Enceldaus, berichten Wissenschaftler um Hunter Waite vom Southwest Research Institute in San Antonio (US-Staat Texas) im Fachblatt "Science".

In der sonnenlichtlosen Tiefsee der Erde konnte sich an solchen Quellen Leben entwickeln. Einen Hinweis auf die Existenz von Leben auf Enceladus haben die Forscher aber nicht.

Zahlreiche Indizien belegen, dass es unter dem dicken Eispanzer von Enceladus einen kilometertiefen Ozean geben muss, der den gesamten Mond umspannt. Solche unterirdischen Ozeane, die auch auf anderen Monden vermutet werden, gelten als aussichtsreiche Orte für die Suche nach außerirdischem Leben in unserem Sonnensystem.

Neben flüssigem Wasser, das in den versteckten Ozeanen reichlich vorhanden ist, benötigt Leben auch Energie. Auf der Erde ist die wichtigste Energiequelle das Sonnenlicht. In den Tiefen der irdischen Ozeane existieren allerdings Lebensgemeinschaften mithilfe chemischer Energiequellen, insbesondere an Hydrothermalquellen, an denen heißes, mineralienreiches Wasser aus dem Ozeanboden schießt. Manche Experten halten es für möglich, dass das Leben einst an solchen Quellen entstanden ist.

Aus Spalten in Enceladus' Eispanzer schießen hohe Eis- und Staubfontänen, die von unterirdischen Ozeanen gespeist werden. Die Wissenschaftler um Waite hatten Daten ausgewertet, die "Cassini" während des Flugs durch solche Fontänen gewonnen hatte.

In den Fontänen konnte die Sonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa bedeutende Mengen von Wasserstoffmolekülen (H2) messen. Da Wasserstoff bei hohen Temperaturen sehr reaktionsfreudig ist, müsse er im Inneren des Mondes fortlaufend neu produziert werden, erläutern die Wissenschaftler. Und von allen Prozessen, in denen solcher molekularer Wasserstoff entstehen kann, seien auf Enceladus nur hydrothermale Quellen plausibel.

Ob die Entdeckung von molekularem Wasserstoff im Wasser aus Enceladus' Ozean ein Hinweis auf die mögliche Existenz von Leben sein könnte, sei unklar, heißt es in einem Begleitkommentar in "Science".

In der irdischen Tiefsee nutzen Mikroorganismen den Wasserstoff, um Kohlendioxid (CO2) zu Methan (CH4) zu verstoffwechseln. Damit wird der Wasserstoff schnell verbraucht. Der Nachweis von molekularem Wasserstoff in den Fontänen des Eismonds könnte bedeuten, dass dieser Stoffwechselprozess in dem verborgenen Ozean gerade nicht stattfindet.