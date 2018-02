Astronomie Schwarze Löcher wachsen schneller als ihre Galaxien

Die größten Schwarzen Löcher wachsen schneller als ihre Galaxien. Das schließen Astronomen aus Beobachtungen mit dem Röntgensatelliten "Chandra" der US-Raumfahrtbehörde Nasa und anderen Teleskopen.

Sogenannte supermassereiche Schwarze Löcher, die millionen- bis milliardenfach so viel Masse besitzen wie unsere Sonne, nehmen demnach schneller zu, als neue Sterne in ihren Heimatgalaxien entstehen, berichtet die Nasa.

Die meisten Galaxien haben ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum, das regelmäßig Materie verschlingt, die ihm zu nahe kommt. Bisher nahmen Forscher an, dass sich die Sternentstehungsrate und das Wachstum der Schwarzen Löcher ungefähr die Waage halten.

Erklärungsversuch

Auf Grundlage der neuen Beobachtungen verglichen Astronomen um Guang Yang von der Pennsylvania State University nun die Wachstumsraten supermassereicher Schwarzer Löcher mit den Sternentstehungsraten in deren Heimatgalaxien.

Überraschenderweise stellten die Forscher fest, dass dieses Verhältnis umso stärker zugunsten der Schwarzen Löcher ausfällt, je größer eine Galaxie ist. In einer Galaxie mit rund 100 Milliarden Sonnen ist es zehnmal größer als in einer Galaxie mit 10 Milliarden Sonnen. Warum dies so ist, können die Astronomen noch nicht erklären.

"Vielleicht füttern massereiche Galaxien ihre zentralen supermassereichen Schwarzen Löcher effizienter mit kaltem Gas als weniger massereiche", vermutet Niel Brandt aus dem Team in der Nasa-Mitteilung. Die Wissenschaftler stellen ihre Beobachtung in einer der kommenden Ausgaben des britischen Fachblatts "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" ("MNRAS") vor.

Bestätigung

Die Analyse wird von Beobachtungen eines zweiten Forscherteams gestützt. Astronomen um Mar Mezcua von der Autonomen Universität Barcelona hatten 72 der größten und hellsten Galaxien des bekannten Weltalls untersucht und die Masse ihrer zentralen Schwarzen Löcher aufgrund von Röntgen- und Radiowellen-Messungen neu abgeschätzt.

"Wir haben Schwarze Löcher gefunden, die viel größer sind, als wir erwartet haben", berichtet Mezcua. Im Schnitt scheinen die Schwarzen Löcher zehnmal so massereich zu sein, wie zu erwarten wäre, wenn sie gleichschnell wachsen würden wie ihre Galaxien.

Fast die Hälfte der untersuchten Schwarzen Löcher fällt demnach sogar in die Extrem-Schwergewichtskategorie von zehn Milliarden Sonnenmassen und mehr, berichten die Forscher ebenfalls in "MNRAS". Auch dieses Team kann das offenbar weitverbreitete Riesenwachstum der Schwarzen Löcher noch nicht erklären. "Vielleicht hatten sie einen Wachstumsvorsprung", mutmaßt Mezcua. "Oder vielleicht war ihre Wachstumsgeschwindigkeit Milliarden Jahre lang überlegen."

Unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, hat etwa 300 Milliarden Sonnen. Die beschriebenen Prozesse spielen sich im Zentrum der Galaxien und zudem im menschlichen Maßstab über extrem lange Zeiträume ab.