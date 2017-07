Satellitenbild der Woche Hier leben 25 Millionen Menschen

Gute 50 Kilometer nach Norden sind es vom Stadtzentrum von Seoul in eine andere Welt. So weit ist es bis zur Demilitarisierten Zone, die beide Staaten auf der koreanischen Halbinsel voneinander trennt. Auf der anderen Seite der Grenze liegt Nordkorea. An Aussichtspunkten wie dem Dora Observatory können Touristen einen Blick in das abgeschottete Nachbarland werfen, am Grenzpunkt Panmunjeom können sie in den Räumen, in denen nach dem Koreakrieg das Waffenstillstandsabkommen verhandelt wurde, sogar die Grenze für ein paar Meter überschreiten.

Doch insgesamt gibt es kaum Austausch zwischen beiden Ländern. Der Norden provoziert regelmäßig mit militärischen Drohgebärden. Zuletzt ließ Kim Jong Un eine Rakete starten, die angeblich 6000 Kilometer weit fliegen kann. Südkorea und die USA antworteten mit einer gemeinsamen Raketenübung. Währenddessen bemüht man sich in Seoul um Normalität, das Leben der geschäftigen Metropole geht weiter.

Rund die Hälfte aller Südkoreaner lebt in Seoul und seinen Satellitensiedlungen. Die eigentliche Stadt, hier am rechten Bildrand, hat zehn Millionen Einwohner, die gesamte Metropolregion (Sudogwon) mehr als 25 Millionen. Statistiker sehen das Gebiet damit als einen der fünf größten Ballungsräume der Welt. Das Falschfarbenbild zeigt die Gegend aus Sicht des kleinen Esa-Satelliten "Proba-V". Die Aufnahme entstand bereits im Oktober vergangenen Jahres, wurde aber erst jetzt veröffentlicht.

Auf dem Foto lässt sich gut erkennen, in welch bergigem Gelände Südkoreas Hauptstadt liegt. Die Felsen leuchten hier rot auf. Selbst in der Stadtmitte gibt es einen Berg. Auf den 265 Meter hohen Namsan (Südberg) führt eine Seilbahn. Auf dem Foto ist die Erhebung am rechten Bildrand als roter Punkt oberhalb des Flusses zu sehen - mitten im Meer der hier hellblau erscheinenden Bebauung.

Bevölkerungsdichte doppelt so hoch wie in New York

Die felsige Geographie der Region bedeutet natürlich auch: In den Gebieten, die sich für Bauprojekte nutzen lassen, drängen sich die Menschen besonders stark. Seouls Bevölkerungsdichte ist doppelt so hoch wie die von New York.

Außerdem im Bild: der Fluss Hangang, der die Gegend auf seinem Weg ins Gelbe Meer durchfließt. In seinem Mündungsgebiet liegt die mehr als 300 Quadratkilometer große, bergige Insel Ganghwado (leicht rechts der Bildmitte). Die Unmengen an Sedimenten, die der Fluss ins Meer trägt, lassen sich ebenfalls gut erkennen.





Und dann ist da noch eine verblüffend helle Insel im Meer. Sie ist teilweise künstlich angelegt, auf ihr befindet sich der Flughafen Incheon. Über dessen drei Start- und Landebahnen werden jedes Jahr mehr als 300.000 Flugbewegungen abgewickelt. Eine Brücke, erkennbar als feiner Strich im Meer, verbindet die Insel mit dem Festland. Rund 60 Millionen Passagiere im Jahr nutzen den Flughafen, der damit zu den Top Ten der Welt gehört.