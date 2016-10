"Shenzhou 11" China schickt erfolgreich zwei Taikonauten ins All

China hat in der Nacht zu Montag zwei Taikonauten an Bord der "Shenzhou 11" ins All geschickt. Der Staatssender CCTV sprach von einem erfolgreichen Start und zeigte Bilder der Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch-2F", die vom Raumfahrtzentrum Jiuquan am Rande der Wüste Gobi in Nordwestchina abhob.

"Shenzhou 11" soll in den nächsten zwei Tagen an Chinas neues Raumlabor "Tiangong 2" andocken, das vergangenen Monat ins All geschossen worden war. Die beiden Besatzungsmitglieder Jing Haipeng und Chen Dong sollen 30 Tage im All bleiben und dabei Wartungsarbeiten und wissenschaftliche Experimente durchführen.

Die Tests sind wichtige Voraussetzungen für den Bau einer eigenen chinesischen Raumstation, die um das Jahr 2022 herum fertig werden soll. Sollte die Internationale Raumstation (ISS) wie vorgesehen 2024 ihren Dienst einstellen, wäre China danach die einzige Nation mit einem permanenten Außenposten im All.

Doch die Raumfahrt-Pläne der Volksrepublik gehen noch weiter: 2021 will China erstmals mit einer Sonde auf dem Mars landen; für das Jahr 2024 wird zudem eine bemannte Landung auf dem Mond angepeilt.

In dem neuen Raumlabor "Tiangong 2" können die zwei Taikonauten länger als im Vorgängermodell leben. Auch hat das Labor eine höhere Ladekapazität und lässt sich erstmals auftanken. Die Besatzungsmitglieder sollen es bequemer haben und sogar Fernsehprogramme von der Erde empfangen können. "Tiangong 2" soll mindestens zwei Jahre in Betrieb bleiben.

Nach dem Flug der Taikonauten soll im April 2017 das erste Frachtschiff "Tianzhou 1" folgen, um Material zu liefern und das Raumlabor aufzutanken. Es wäre Chinas erster unbemannter, robotergesteuerter Nachschubflug.