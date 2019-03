Apollo-15-Mission Skandalbrief vom Mond floppt bei Versteigerung

Mit der Aussicht auf ein lukratives Geschäft haben Astronauten Anfang der Siebziger hundert Briefe heimlich zum Mond geschickt. Ein Exemplar sollte nun versteigert werden. Das Startgebot von 22.000 Euro war dann aber wohl doch zu hoch, niemand schlug zu.

Das Auktionshaus Eppli, das die Mondbriefe am Freitag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart versteigern wollte, hatte den Startpreis vorab als sportlich bezeichnet. Aber es handle sich um eine Weltrarität, sagte eine Sprecherin: "Es ist ein Stück Geschichte und einer der Briefe, der mit dem Skandal um die Mission verbunden ist."

Die drei Astronauten der Apollo-15-Mission, Davis Scott, Alfred Worden und James Irwin, hatten die frankierten Briefe ohne Genehmigung der US-Raumfahrtbehörde Nasa mit zum Mond und wieder zurück zur Erde genommen - und sich dafür nach allem, was man weiß, bezahlen lassen.

Das FBI kam nach Baden-Württemberg

Laut Auswertungen der Nasa hatte ein deutsch-amerikanischer Händler den Deal eingefädelt. Anschließend verkaufte er die Briefe an ein Briefmarkenunternehmen in Baden-Württemberg. Die Briefe tragen die Unterschriften der Astronauten und Stempel der Firma, die sie vor 48 Jahren gekauft hat. Auf den Briefmarken steht "First Man on the Moon" ("Erster Mann auf dem Mond"), obwohl die frühere Apollo-11-Mission die erste Crew auf den Erdtrabanten gebracht hat. Wie viel die Astronauten und der Händler mit dem Geschäft verdienten, sei bis heute unbekannt, so das Auktionshaus.

Der Vorfall löste einen Skandal bei der Nasa aus und stellte die Sicherheitsvorkehrungen für Flüge ins All infrage. Die drei Astronauten durften nach Bekanntwerden des Geschäfts an der nächsten Mission nicht mehr teilnehmen. Scott, Worden und Irwin hätten den Transport genehmigen lassen müssen; die Briefe zu verkaufen, war ihnen ohnehin verboten.

Auch das FBI untersuchte den Fall - und stattete dem Briefmarken-Unternehmen, das die Dokumente gekauft hatte, in Baden-Württemberg einen Besuch ab. Vollständig aufgeklärt werden konnte der Fall aber nie.