Weltraumwetter Forscher lösen Rätsel der Sonnenstürme

Ein französisches Forscherteam glaubt, Prognosen über die Stärke kommender Sonnenstürme machen zu können, bevor diese beginnen. Bisher lässt sich die Wucht der Eruptionen nur abschätzen, indem man bereits aktive Sturmsysteme auf der Sonne beobachtet und deren Strahlungsrichtung und -intensität vermisst.

Dem Team zufolge hänge die Heftigkeit der Ausbrüche nur von zwei Faktoren ab:

Zum einen von der Intensität der sich zusammenballenden, nach Eruption strebenden Energien,

zum anderen und vor allem aber von der Stärke magnetischer Felder über den Bereichen, wo sich diese mögliche Entladung aufbaut.

Das Eine halte quasi das Andere in Schach: Durch Abwägung der Stärken dieser zwei messbaren Faktoren ließen sich Prognosen über kommende Eruptionen treffen, ist einer nun im Fachblatt "Nature" erschienenen Studie zu entnehmen.

Das Team stieß auf diese bisher nicht bekannten Mechanismen, als es Messungen einer großen Sonneneruption im Jahr 2014 analysierte. Die Forscher entdeckten, dass sich die Eruption als Ballung magnetischer Feldlinien ankündigt, deren Form sie als "magnetische Seile" beschrieben. Deren Stärke allein sei aber kein Gradmesser für die folgende Eruption: Wie heftig die ausfalle, hänge von weiteren magnetischen Kräften ab, die sich über diesen "Seilen" aufbauen und von den Forschern als "magnetische Käfige" beschrieben werden.

Was heißt hier Sturm und Eruption?

Die Sonne ist eine in steten thermonuklearen Prozessen brennende Plasmakugel - ein Motor gigantischer Kräfte. Man weiß heute, dass sie aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist, die höchst unterschiedlich sind: So ist etwa der Kern bis zu 15 Millionen Grad heißer als die Oberfläche, die es auf eine Temperatur von vergleichsweise bescheidenen 6000 Grad bringt.

Kein Wunder, dass da erhebliche Kräfte walken und walten. Ihr spektakulärster Ausdruck sind die oft gigantischen Sonneneruptionen, die sich durch Sturm-artige Verwirbelungen auf der Oberfläche ankündigen. Zu erkennen sind sie auf Aufnahmen als schwarze "Sonnenflecken".

Mit wie viel Energie sich die Eruptionen dann mit intensiver Strahlung und zungenartigen Plasma-Auswürfen ins All entladen, hänge von dem "magnetischen Käfig" ab, der sich über den Verwirbelungen bilde: Ein starker "Käfig" halte die Eruption klein oder unterbinde sie ganz, ein schwacher erlaube es dem "Seil", mit Macht ins All hinaus zu peitschen.

Warum ist das relevant?

Wenn das passiert, droht schlechtes Weltraum-Wetter. Auch die Erde wird von einem Magnetfeld geschützt, das wie ein Schild die härteste Strahlung und die energiegeladenen Partikel aus dem Sonnenwind fernhält. Eruptionen stören und intensivieren diesen steten Sonnenwind: Sie stauchen ihn zu Schockwellen, die mit erheblicher Kraft auf das Magnetfeld der Erde treffen können.

Die scheinbar am Himmel wehenden, farbigen Polarlichter sind ein sichtbarer, wunderschöner Effekt, wenn unser Magnetfeld unter verstärktem Partikelbeschuss liegt. In Vor-elektrischer Zeit war das harmlos. Heute ist es das nicht mehr.

Sonneneruptionen bombardieren und schädigen nicht nur unsere Satelliten im All mit Strahlung und geladenen Teilchen. Unter ihrem Druck biegt, verformt sich und schwingt auch das Magnetfeld der Erde - teils mit erheblichen Konsequenzen.

Beeinträchtigt wird etwa die Verbreitung von Funkwellen. Vor allem aber kommt es durch Induktionseffekte zum Aufbau von teils starken Strömen: Überlandleitungen und Transformatoren können versagen oder sogar zerstört werden. In mehreren Fällen führten schon vergleichsweise moderate Sonneneruptionen zu großflächigen Stromausfällen mit erheblichen Schäden.

Man versucht, sich davor zu schützen, indem man Anlagen herunterfährt, Stromspannungen in kritischen Infrastrukturen senkt und Satelliten aus dem Sonnenwind dreht, um eine Zerstörung von Schaltkreisen und Sonnensegeln zu verhindern. Mit den SOHO- und STEREO-Missionen betreiben Nasa und Esa zwei Beobachtungs-Netzwerke, deren einzige Aufgabe die Überwachung entsprechender, potenziell gefährlicher Sonnenaktivitäten sind.

Eine verbesserte Weltraum-Wettervorhersage, die Eruptionen schon im Vorfeld ankündigt, wäre trotzdem willkommen. Eine wirklich große, potenziell verheerende Sonneneruption hat die Erde zwar in Transistor- und Digitalzeit noch nicht getroffen. Sie gilt aber nicht nur als wahrscheinlich, sondern als sicher: Sonneneruptionen sind sozusagen Alltag. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste die Erde trifft - denn in der Vergangenheit ist das oft genug geschehen.

Das "Carrington-Ereignis": Die Warnung vor dem Ernstfall

Von einem solchen Ereignis wissen wir sogar. Im September 1859 beobachtete der englische Astronom Richard Carrington einen besonders ausgeprägten Sonnenfleck. In den folgenden Stunden und Tagen kam es rund um den Globus zu seltsamen Beobachtungen: Ausgeprägte Nordlichter flackerten nicht nur in hohen Breiten, sondern waren bis in die Karibik und im pazifischen Raum auf Hawaii sichtbar.

Wo bereits stromleitende Infrastrukturen bestanden, kam es zu seltsamen Überspannungen: Telegraphen morsten wirres Zeug und schlugen Funken, in einzelnen Fällen entstanden Brände. Carrington begriff, dass das Eine mit dem Anderen zu tun haben musste, wurde jedoch nicht ernstgenommen: Erklären konnte die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts das alles noch nicht.

Heute wissen wir, dass Carrington eine bis heute Maßstäbe setzende Sonneneruption dokumentierte. Würde ein Ereignis dieser Stärke - man spricht von einem "G5+"-Ereignis - unsere heutige Welt unvorbereitet treffen, könnte dies Infrastrukturen ganzer Kontinente gefährden.

Auch deutsche Netze wären da nicht immun, machte am 18. Januar die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion der Linken nach den hiesigen Vorsorgemaßnahmen klar: "Extreme Ereignisse (...) können (...) zu Ausfällen oder Schäden führen, die dann zu großflächigeren Ausfällen - auch in Deutschland - führen könnten."