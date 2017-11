"Space Rider" Esa setzt auf wiederverwendbares Raumfahrzeug

Space X, die Weltraumfirma von Elon Musk, fliegt bereits mit wiederverwendbaren Raumfliegern - nun will die Europäische Weltraumorganisation nachziehen. Deshalb hat die Esa die Entwicklung für ein Raumfahrzeug in Auftrag gegeben, das nach dem Start nicht im All verloren gehen soll: den "Space Rider".

Am Donnerstag wurde von der Organisation ein 36,7-Millionen-Euro-Vertrag über die abschließende Planungsphase vor der Umsetzung unterzeichnet. An dem Projekt sind das Raumfahrtunternehmen Thales Alenia Space und der Hersteller der Vega-Trägerraketen, ELV, beteiligt.

Der unbemannte Space Rider soll beispielsweise als Labor für Experimente in der Schwerelosigkeit und zur Erprobung von Technologie genutzt werden. Geplant ist der Start ins All mit einer Vega-Rakete, dann soll der Space Rider mindestens zwei Monate im niedrigen Erdorbit in etwa 400 Kilometern Höhe bleiben können.

Ein Modul des Raumfahrzeugs wird anschließend wieder in die Atmosphäre eintreten und weich auf der Erde landen. Nach Angaben der Esa gibt es bereits Interesse für die Nutzung des Raumfahrzeugs - etwa aus der Pharmaindustrie.

Das Vorhaben baut auf dem experimentellen Raumfahrzeug IXV (Intermediate Experimental Vehicle) auf, das Anfang 2015 einen Testflug absolviert hatte und anschließend im Pazifik gelandet war. Europa sucht damit Eigenständigkeit im Weltraum auch bei der Rückkehr zur Erde. Der Erstflug von Space Rider ist für 2021 geplant.

Jedes Raumfahrzeug soll sechsmal ins All geschickt werden können und eine Nutzlast von 800 Kilogramm transportieren. Der Preis pro Flug wird voraussichtlich bei 40 Millionen Euro liegen, wie Esa-Programm-Manager Giorgio Tumino sagte.

Die Esa unterzeichnete mit ELV auch einen weiteren Vertrag, in dem es um Verbesserungen der europäischen Vega-Rakete geht. Wettbewerb und Kostendruck im Bereich der Trägerraketen haben in den vergangenen Jahren mit neuen Akteuren wie dem amerikanischen Unternehmen SpaceX deutlich zugenommen. Im März 2017 hatte Space X erstmals einen Satelliten mit einer wiederverwendbaren Antriebsrakete ins Weltall geschickt. Dabei landen die "Falcon 9"-Rakete auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik. Laut Elon Musk hatte die Entwicklung der Wiederverwendbarkeit von Antriebsraketen 15 Jahre lang gedauert.