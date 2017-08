SpaceX Elon Musk stellt Raumanzug vor

Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX hat einen eigenen Raumanzug kreiert. Das weiße Kleidungsstück sollen Astronauten ab dem kommenden Jahr bei Weltraumflügen tragen.

SpaceX-Chef Elon Musk stellte den Anzug am Mittwoch per Instagram-Post vor. Die Person auf dem Foto sei nicht er selbst, sondern ein SpaceX-Ingenieur.

SpaceX entwickelt seinen Dragon-Raumfrachter derzeit für die US-Weltraumbehörde Nasa weiter, so dass dieser auch Passagiere ins All bringen kann. Auch der Luftfahrtkonzern Boeing arbeitet daran, wieder Astronauten von US-Boden in den Weltraum zu schicken. Boeing hat sich bei der Farbe für die Raumanzüge in seinen Starliner-Kapseln für Blau entschieden.

First picture of SpaceX spacesuit. More in days to follow. Worth noting that this actually works (not a mockup). Already tested to double vacuum pressure. Was incredibly hard to balance esthetics and function. Easy to do either separately. Ein Beitrag geteilt von Elon Musk (@elonmusk) am 23. Aug 2017 um 0:59 Uhr

Die Nasa hat bemannte Weltraumflüge aus den USA 2011 eingestellt. Seitdem reisen US-Astronauten mit russischen Raketen zur internationalen Weltraumstation ISS. SpaceX will im kommenden Jahr Touristen in den Weltraum schicken.

SpaceX habe die Raumanzüge auf der Erde getestet - und sie funktionierten, schrieb Musk. Es sei unglaublich schwer gewesen, Ästhetik und Funktion in Balance zu halten.