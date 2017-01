Vier Monate nach Explosion SpaceX schickt wieder Raketen ins All

Im vergangenen September war eine Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX bei einem Test explodiert, nun hat das Unternehmen erstmals nach dem Unglück einen neuen Versuch unternommen - mit Erfolg: Um 9.45 Ortszeit hob eine "Falcon 9"-Trägerrakete vom kalifornischen Vandenberg-Luftwaffenstützpunkt ab.

Der Start sollte eigentlich schon am vergangenen Wochenende stattfinden, war aber wegen schlechten Wetters verschoben worden. Die unbemannte Rakete soll zehn Satelliten ins All transportieren.

"Sieht gut aus", erklärte SpaceEx-Chef Elon Musk auf Twitter. "Alle Satelliten ausgesetzt." Die erfolgreiche Aussetzung der zehn Satelliten war nur der erste Teil einer Mission im Auftrag des US-Konzerns Iridium. In den kommenden Monaten will das Unternehmen mehr als 70 weitere Satelliten ins All schicken, um sein weltweites Kommunikationsnetz zu verbessern.

Mission looks good. Started deploying the 10 Iridium satellites. Rocket is stable on the droneship. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2017

Anfang September war auf dem Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida eine unbemannte "Falcon 9"-Rakete verunglückt. Mit der Rakete sollte ein Kommunikationssatellit ins All befördert werden, den der US-Konzern Facebook dazu nutzen wollte, um in Afrika Internetverbindungen bereitzustellen.