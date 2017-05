Cape Canaveral SpaceX startet geheimnisvollen Spionagesatelliten

Ein gibt ein paar Details, die sind definitiv klar - auch wenn es nicht gerade viele sind. Da ist zum Beispiel das Logo der Mission. Es zeigt Meriwether Lewis und William Clark, legendäre Leiter einer US-Expedition, die in den Jahren 1804 bis 1806 die Expansion des Landes bis zum Pazifik vorbereiten sollten. Eine der beiden Figuren, Clark vermutlich, späht entschlossen durch ein Fernglas, die andere, also wohl Lewis, hält grimmig ein Gewehr.

#NROL76 Mission Patch depicts Lewis & Clark heading into the great unknown to discover and explore the newly purchased Louisiana Territory. pic.twitter.com/xfU7tqzN1Z — NRO (@NatReconOfc) 27. April 2017

"NROL-76" steht darüber, der Name der Mission, "Cape Canaveral Air Force Station", der Startort, und außerdem noch "Falcon 9", das ist die Rakete. Damit ist die Menge der zweifelsfrei verfügbaren Informationen aber auch schon beinahe erschöpft. Denn was genau das National Reconnaissance Office (NRO), der Militärnachrichtendienst der USA, da genau am Montag an der Atlantikküste im US-Bundesstaat Florida gestartet hat, weiß niemand so recht. Immerhin gibt es ein paar interessante Informationsbrocken, die sich wie Teile eines Puzzles zusammensetzen lassen.

Nur dass auch dann nicht das ganze Bild erscheint. Das liegt an der geheimnisumwitterten Arbeit des NRO. Dort sammelt man Informationen zur Vorbereitung von US-Militäreinsätzen, spioniert das nordkoreanische Atomprogramm genauso aus wie etwa Chinas Bau künstlicher Inseln im Südchinesischen Meer und vieles andere.

Wie bei Lewis und Clark

Ein bisschen ist es wie mit Lewis und Clark: Man dehnt die eigene Souveränität aus, in diesem Fall ins Weltall. Man schaut gewissermaßen durch ein mächtiges Fernrohr, um die Lage zu erkunden. Und wenn nötig, kommen eben auch Waffen zum Einsatz.

Am Start vom Montag, ein erster Versuch am Sonntag war wegen eines defekten Sensors noch abgebrochen worden, sind gleich ein paar Dinge bemerkenswert. Zum Beispiel war es das erste Mal, dass das private Raumfahrtunternehmen Space Exploration Technologies Corporation SpaceX auf seiner "Falcon 9"-Rakete einen Aufklärungssatelliten der US-Regierung befördern durfte. Die letzten 25 seiner Satelliten hat das NRO auf Raketen der United Launch Alliance (ULA) ins All gebracht, einem Gemeinschaftsunternehmen von Boeing und Lockheed Martin.

Erst nach einem längeren Rechtsstreit gelang es SpaceX, das zehnjährige ULA-Monopol zu brechen - und einen Teil des lukrativen Milliardenmarktes der Regierungsmissionen auch für sich zu beanspruchen. Für den aktuellen Start, so war zu hören, bekam die Firma 100 Millionen Dollar. Im Pressematerial zur Mission gibt es allerdings nur die - bekannten - Informationen zur Rakete, kein einziges Wort zur Fracht an Bord.

Auch die Liveübertragung des Starts endete bereits nach wenigen Minuten - auch aus Geheimhaltungsgründen. Doch zumindest ein paar weitere indirekte Informationen gibt es. So hat nicht die US-Regierung selbst die Rakete für "NROL-76" bei Elon Musks Firma gekauft, sondern das Unternehmen Ball Aerospace. Und dieser Umstand hilft einigen Experten beim Spekulieren, was für ein Satellit nun mit der Rakete ins All gebracht wurde. Denn Ball ist vor allem für optische und Radar-Aufklärungssatelliten bekannt. Und womöglich ist der geheimnisvolle Satellit genau so einer.

Der niederländische Amateurastronom Marco Langbroek, der von seiner Heimat Leiden aus regelmäßig Satelliten im Orbit verfolgt, geht davon aus, dass die Mission den niedrigen Erdorbit zum Ziel hatte. Darauf deutete die Startgenehmigung der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration hin.

Langbroek spekuliert anhand der Bahnparameter, dass die Rakete einen Bereich zum Ziel hatte, in dem bisher noch keine US-Spionagesatelliten unterwegs sind. Es sei aber auch möglich, dass sich der geheimnisvolle Späher mit einem elektrischen Antrieb von dort noch in einen anderen Zielorbit bewege.

Was macht die zweite Stufe?

Und dann ist da noch etwas: Weil die zweite Raketenstufe nicht sofort, sondern erst nach zweieinhalb Erdumkreisungen wieder zur Erde zurückstürzen sollte, spekuliert Langbroek außerdem darüber, dass damit entweder noch weitere Experimente geplant sind - oder dass neben "NROL-76" noch weitere kleinere Satelliten ausgesetzt wurden.

Ob es sie tatsächlich gibt, was sie genau tun könnten - dazu gibt es keine offiziellen Angaben. Allerdings hatte NRO-Chefin Betty Sapp in der Vergangenheit öffentlich ihre Begeisterung für die Möglichkeiten bekundet, die sich bei der Nutzung kleinerer Satelliten für ihre Behörde ergeben.

Klar wiederum ist: Ins All ging es für "NROL-76" von einem historischen Platz aus. Die Startrampe 39A in Cape Canaveral wurde ursprünglich für das US-Mondprogramm gebaut, die erste der riesigen "Saturn V"-Raketen startete von hier, auch "Apollo 11" mit Neil Armstrong und seinen Kollegen an Bord. Später, nach einer Umrüstung, hoben dann sowohl das erste als auch das letzte Space Shuttle von hier ab.

Und dank SpaceX landen in der Gegend seit Kurzem auch Raketen - so war es auch am Montag. Die erste Stufe der "Falcon 9" setzte rund acht Minuten nach dem Start erfolgreich auf einer betonierten Landezone auf. Die Wiederverwendbarkeit von Raketenstufen soll der Firma dabei helfen, die Startkosten für Satellitenmissionen wie angekündigt massiv zu senken. Für "NROL-76" hatten die Behörden allerdings eine komplett neue Rakete geordert - sicher ist sicher.

Im nächsten und übernächsten Jahr will SpaceX zwei weitere Missionen für die US-Regierung starten, zwei GPS-Satelliten der neuen Generation für die Air Force. Und es gibt noch einen Wettbewerber. Blue Origin, die Weltraumfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos, hat angekündigt, mit ihrer neuen "New Glenn"-Rakete ebenfalls Regierungsmissionen fliegen zu wollen.