SpaceX-Unglück: Verbrannte Träume

Bei SpaceX kennt man sich aus mit spektakulären Detonationen. Vor ziemlich genau einem Jahr explodierte zum Beispiel eine "Falcon 9"-Rakete mit einem "Dragon"-Raumfrachter nur zwei Minuten nach dem Start zur Internationalen Raumstation. Und die - inzwischen sehr erfolgreichen - Versuche der Firma, ausgebrannte Raketenstufen zur Wiederverwendung zur Erde zurückzubringen, endeten anfangs immer wieder in einem Feuerball. Aber niemand musste sich ernsthafte Sorgen machen, dass die Firma das nicht doch in den Griff bekäme.

Doch diesmal könnten die Dinge etwas anders liegen. Als am Donnerstag eine "Falcon 9" auf dem Launch Complex 40 des US-Weltraumbahnhofs Cape Canaveral in Florida in Flammen aufging, handelte es sich nicht um einen Start oder eine Landung. Es war ein Routinetest der Triebwerke - und auch der hatte noch nicht einmal begonnen. Doch die Bilanz ist katastrophal: eine zerstörte Rakete, ein verbrannter 195-Millionen-Dollar-Satellit, eine kaputte Startrampe.

Es ist zu früh, um über die Ursache des Unglücks zu spekulieren, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Laut "Los Angeles Times" legt SpaceX-Chef Elon Musk Wert darauf, dass es sich "nicht um eine Explosion" gehandelt habe. Womöglich wurden die weit entfernten Zuschauer stattdessen Zeugen einer Deflagration oder Verpuffung - mit einer etwas langsameren Ausbreitung der Flammen bei geringer auftretenden Drücken. Auf den ersten Blick scheint das aber eher ein semantisches Problem.

Irgendwas Verheerendes, so legen es Filmaufnahmen nahe, scheint jedenfalls an der zweiten Stufe der Rakete passiert zu sein - vermutlich an einer Seite des dort untergebrachten Sauerstofftanks, womöglich aber auch im Treibstofftank des an Bord befindlichen israelischen Kommunikationssatelliten "Amos-6".

Dessen Kapazität hatten Facebook und der Satellitenkonzern Eutelsat mindestens bis 2021 gemietet, vor allem um ab kommendem Jahr Breitbandinternet für das subsaharische Afrika anzubieten. Daraus wird nun vorerst nichts. Die beteiligten Firmen werden mit Millionenverlusten klarkommen müssen. Eutelsat hat seinen Aktionären bereits Kosten von 50 Millionen Dollar angekündigt. Für den israelischen Satellitenbetreiber Spacecom steht die geplante Fusion mit dem chinesischen Konzern Beijing Xinwei Technology Group auf dem Spiel.

Zu klären ist nun, ob ein Problem an der Startanlage oder an der Rakete selbst für die Detonation sorgte. Ersteres wäre zweifelsohne besser für SpaceX, weil dann nicht auch alle weiteren Raketen der Firma aufwendig untersucht und gegebenenfalls nachgerüstet werden müssten.

Aber auch wenn "nur" der Startplatz wiederhergestellt werden muss, kann das Monate dauern. Das musste zum Beispiel die Firma Orbital Sciences erfahren, als eine ihrer "Antares"-Raketen im Oktober 2014 unmittelbar nach dem Start vom Weltraumbahnhof Wallops Island explodierte - und es seitdem von dort aus keine Starts gegeben hat. Die Wiederherstellung der Startrampe bezahlte damals übrigens die Nasa, aus Mitteln, die eigentlich für die Internationale Raumstation gedacht waren.

Wer für das Unglück in Cape Canaveral zahlt, dürfte noch eine interessante Frage werden. Peter de Selding, traditionell gut unterrichteter Korrespondent von "Space News", twitterte nach dem katastrophalen Ende des Raketentests, die Startversicherung springe wohl nicht ein - da der katastrophale Brand eben nicht beim Start aufgetreten sei, sondern vorher. Die Triebwerke hätten ja nicht gezündet.

SpaceX explosion didnt involve intentional ignition - E Musk said occurred during 2d stage fueling - & isn't covered by launch insurance. — Peter B. de Selding (@pbdes) 1. September 2016

Wird SpaceX die Kosten tragen müssen? Für die Firma ist es wichtig, nach der Fehlerdiagnose möglichst schnell wieder zum Tagesgeschäft überzugehen. Sie hat weitere Startplätze zur Verfügung, die taugen aber wegen bestimmter technischer Fragen nicht für jede Mission. So kann man etwa von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien nicht zur Internationalen Raumstation starten.

In Cape Canaveral baut SpaceX gerade den Startplatz 39A um, eigentlich für die geplante Schwerlastrakete "Falcon Heavy". Im Prinzip könnte dort auch eine "Falcon 9" starten, aber bestenfalls Ende des Jahres. In jedem Fall dürfte das Unglück also die Zeitpläne des Unternehmens weiter durcheinanderbringen. Neun Starts waren bis Jahresende geplant, sechs von der jetzt beschädigten Rampe.

Nach der Explosion vom vergangenen Jahr war der Unfall akribisch untersucht worden, weitere Starts wurden um Monate aufgeschoben. Es wäre verwunderlich, wenn es diesmal anders sein sollte. "Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung, die unsere Kunden uns heute versichert haben", erklärte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell nach dem Unglück von Donnerstag.

Transportaufträge für zehn Milliarden Dollar

Das Kundenvertrauen - und das der Versicherungsgesellschaften - ist entscheidend für den Erfolg der Firma. Das Unternehmen hat Transportaufträge im Wert von zehn Milliarden Dollar in seinen Büchern. SpaceX ist angetreten, um den Raumfahrtsektor mit Kampfpreisen zu revolutionieren. Das funktioniert freilich nur, wenn die Raketen auch eine gute Chance haben, ihr Ziel zu erreichen.

Zumal SpaceX genau einen Tag vor dem aktuellen Unfall eine aufsehenerregende Ankündigung gemacht hatte: Man hatte erstmals einen Kunden für den Start auf einer recycelten Rakete gefunden. SES, ein Betreiber von Kommunikationssatelliten aus Luxemburg, wollte Anfang Oktober das Wagnis mit einem fünf Tonnen schweren Kommunikationssatelliten eingehen. Eine Sprecherin von SES erklärte am Freitag, dabei bleibe es auch.

Trotzdem stehen zumindest alle Zeitpläne bei SpaceX auf der Kippe, nicht nur für den Satellitentransport und den von Fracht zur Internationalen Raumstation. Auch die für 2017 oder 2018 geplante Premiere für die erste kommerzielle Astronautenbeförderung könnte sich verschieben - zumal das "Commercial Crew Program" der Nasa laut einem Bericht ihres Generalinspektors sowieso Verzögerungen fürchten muss.

Und dann gibt es noch etwas: Eigentlich wollte Elon Musk Ende des Monats auf einem Kongress im mexikanischen Guadalajara die Details seiner Pläne für den Aufbau einer Mars-Kolonie vorstellen. "Die Menschheit zur multiplanetaren Spezies machen", so lautete der geplante Titel der Rede. Womöglich wird Musk die nun aber erst einmal verschieben wollen.