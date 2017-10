Sputnik-Schock Als die Sowjetunion über die USA triumphierte

Ein Wettlauf - dazu gehören mindestens zwei. Im Jahr 1957 sollte ein solches Rennen stattfinden. Es ging darum, den Weltraum zu erobern. Doch das Wettrennen fiel zur Überraschung vieler Beobachter aus, weil die USA gar kein Interesse daran hatten, Erster zu sein. So triumphierte die Sowjetunion.

Am 4. Oktober 1957, vor 60 Jahren, startete in Baikonur der erste Satellit mit dem Namen "Sputnik". In 96 Minuten umrundete er die Erde, drei Monate hielt er sich im Orbit, ehe er verglühte. Im Innern der Aluminiumkugel steckte ein Sender, dessen Piep, Piep Funkamateure auf der ganzen Welt empfangen konnten.

Warum aber ließen sich die USA derart düpieren? Sie hatten ganz offensichtlich die gewaltige PR-Wirkung eines sowjetischen Satelliten unterschätzt. Und den Schock, den der Start bei vielen US-Amerikanern auslöste. Ein sowjetischer Satellit, von einer mächtigen Trägerrakete ins All geschossen, überfliegt Nordamerika - und niemand kann etwas dagegen machen! Das war beängstigend.

Hinter dem Triumph Moskaus steckt auch ein ebenso genialer wie politisch belasteter deutscher Ingenieur - wenn auch vollkommen ungewollt.

