Satellitenbild der Woche Die Kirche am Ende der Welt

Für viele Weihnachtsromantiker ist es die Idealvorstellung: Die Bescherung am 24. Dezember in einem Häuschen am Kamin zu verbringen, das am besten inmitten einsamer Natur steht. Wenn dann draußen leise der Schnee rieselt, ist das Bild perfekt.

Solche Bedingungen finden sich in Mitteleuropa immer seltener - schließlich sind selbst weite Teile der Alpen nicht mehr einsam und längst nicht mehr schneefest. Doch heute möchten wir Ihnen ein Eiland vorstellen, auf dem Sie garantiert ein ziemlich besinnliches Fest erleben würden: Südgeorgien.

Die rund 160 Kilometer lange und bis zu 30 Kilometer breite Insel garantiert völlige Einsamkeit und auch mit dem Schnee könnte es klappen, wie diese Satellitenbildaufnahme zeigt, die die Europäische Weltraumorganisation Esa nun veröffentlicht hat. Südgeorgien liegt auf der Südhalbkugel, und eigentlich herrscht gerade Hochsommer. Aber der fällt hier etwas frostiger aus.

Sie sollten allerdings etwas Zeit für die Anreise einplanen. Denn es gibt nicht sehr viele Regionen auf dem Planeten, die noch schlechter zu erreichen sind. Südgeorgien, das Teil der Inselgruppe Südliche Sandwichinseln ist, liegt Mitten im Südatlantik, zwischen Feuerland und der Antarktis. Bis zur Küste von Argentinien sind es rund 1400 Kilometer. Sie könnten eine der etwa 60 Schiffspassagen nutzen, die die Insel jährlich erreichen. Oder Sie chartern sich eine Jacht auf den Falklandinseln oder in Südamerika.

Südgeorgien, 1775 von James Cook entdeckt, ist Teil des britischen Überseegebiets - das heißt, Sie könnten hier mit britischen Pfund bezahlen. Wenn man denn etwas kaufen könnte. Denn das Shoppingangebot dürfte eher spärlich ausfallen, es mangelt einfach an Bevölkerung. Südgeorgien ist nahezu unbewohnt, nur zwei Regierungsbeamte samt Ehepartnern sollen ganzjährig auf der Insel leben. Dazu kommen einige Wissenschaftler, die auf Forschungsstationen in King Edward Point die Flora und Fauna erfassen.

Dass heißt aber nicht, dass es keine Freizeitangebote gäbe. Wenn sie etwa ein Faible für raue und karge Landschaften, eisige Kälte sowie anspruchsvolle bis alpine Gewaltmärsche haben, dann könnten sie ins bergige Landesinnere vordringen oder sich an den Aufstieg des nahezu 3000 Meter hohen Mount Paget machen.

Wer etwas für Kultur übrig hat, der kann sogar eine Ausstellung besuchen. Das Südgeorgien-Museum hat Exponate zur Geschichte der Robben- und Walfangjagd zu bieten. Es steht in der inzwischen verlassenen Siedlung Grytviken, einer ehemaligen Walfangstation - im Grunde ist der ganze Ort ein Museum.

Im Sommer leben im 1916 erbauten Museumshäuschen zudem einige Mitarbeiter, sie machen den Rest der knapp mehr als zwei Dutzend Inselbewohner aus. Besucher gibt es auch gelegentlich, sie stammen vor allem von Kreuzfahrtschiffen, die hier Halt machen.

Wer sich für so eine Reise entscheidet, der sollte vor allem Interesse an der Tierwelt haben. Denn die größte Population auf Südgeorgien sind die etwa fünf Millionen Seehunde sowie 65 Millionen Vögel, dazu zählen etwa die riesigen Albatrosse. Auch Wale kann man beobachten. Zudem gibt es eine Gedenkstelle für eine berühmte Persönlichkeit, die hier begraben ist.

Barcroft Media via Getty Images Kirche in verlassener Siedlung Grytviken

Der legendäre britische Entdeckter Ernest Shackleton, dessen Forschungsschiff anno 1915 in der Antarktis vom Eis zermalmt worden war, hatte die Insel in einem offenen Rettungsboot erreicht, um Hilfe für seine Crew zu organisieren. Seine letzte Expedition, 1922, führte ihn noch einmal nach Grytviken, wo er einen Herzinfarkt erlitt. An ihn erinnert das Shackleton's Memorial Cross.

Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Weihnachtstipp: In Grytviken steht auch noch eine kleine Kirche, die Whalers Church. Man hatte sie einst in Einzelteilen aus Norwegen hierher gebracht. Als der Ort bewohnt war und in der Kirche Messen stattfanden, galt sie als die südlichste Kirche der Welt. Nachdem Grytviken verlassen und es still in dem Gotteshaus wurde, soll die südlichste nun in Puerto Williams in Chile stehen.

Deshalb ist auch das weiße Gebäude mit dem gelben Kreuz in Grytviken inzwischen ein Zeugnis aus längst vergangenen Zeiten. Geweiht wurde die Whalers Church übrigens an Weihnachten im Jahr 1913.