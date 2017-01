Phänomen Sunglint Der rätselhafte Glanz der Sonne

Schon die Inka hatten ein mystisches Verhältnis zum Titicacasee. Einige Vertreter der indigenen Kultur glaubten wohl, dass der erste Herrscher des Volkes, Manco Cápac, einst aus dem Schaum des Sees geschaffen und anschließend auf die Erde gesandt wurde, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Nun hat ein Astronaut an Bord der Internationalen Raumstation ISS aus etwa 400 Kilometern Höhe den Titicacasee fotografiert - und mit einem 800-Millimeter-Objektiv ein Bild mit einer sehr guten Auflösung geliefert.

Reflektion auf glattem Wasser

Die Aufnahme zeigt ein Phänomen, dass als Sunglint bezeichnet wird. Der Effekt, der als "Sonnenglanz" übersetzt werden könnte, ist auf den helleren Flächen des Bildes zu sehen - etwa in der südöstlichen Bucht der Insel, die mit etwas Fantasie die Form eines Schweinekopfs hat. Er zeigt sich aber auch in den Flächen über dem Eiland, schreibt die Nasa, die das Bild veröffentlicht hat.

Man könnte diese Formationen leicht für Wolken halten. Doch dabei handelt es sich um Lichtreflektionen. "Das Bild ist wohl tatsächlich ganz frei von Wolken. Sonst müssten sich auch über Land solche weißen Flächen finden", sagt Jörg Asmus vom Deutschen Wetterdienst.

Mit Sunglints haben Meteorologen häufiger zu tun. Das Phänomen entsteht, wenn Sonnenlicht von Wasser auf der Erdoberfläche direkt in die Kameralinse reflektiert wird. Der Reflektionswinkel entspricht dann genau dem Blickwinkel des Aufnahmegeräts an Bord des Satelliten.

Dabei kann das Licht sowohl von ganz glattem Wasser als auch von welligem so reflektiert werden, dass der Effekt auf den Fotos entsteht - es kommt auf den Winkel an. Aber bewegtes und glattes Wasser werfen das Licht unterschiedlich zurück. "Bei rauem Wasser wird die Sonne in viele Richtungen gespiegelt und das Wasser erscheint über wesentlich größere Flächen hell", sagt Asmus. Die Wellen sorgen dafür, dass nicht das gesamte reflektierte Licht gebündelt den Satelliten erreicht - dann können einige Bereiche auch unscharf erscheinen. Zudem kommt der Bildeffekt in unterschiedlicher starker Ausprägung vor - je nach Ausschnitt und Auflösung der Aufnahmen (siehe Fotostrecke).

"Den Effekt kann man gelegentlich selbst beobachten, wenn die Sonne über dem Meer steht", so der Meteorologe. Sei die Oberfläche bei Windstille ganz glatt so könne man das Wasser gut erkennen. Laufe aber eine Windböe über das Meer, könne es vorkommen, dass sich die Sonne bezogen aufs Auge in den Wellen spiegelt. Dann erscheint ein heller Streifen.

Für Meteorologen sind Sunglints manchmal ein Problem. Denn die Flächen sind auf Aufnahmen von Wettersatelliten teilweise nur schwer von Wolken zu unterscheiden und machen damit eine Wetterbeobachtung schon mal schwierig. "Im Verlauf von mehreren Bildern und zeitlichen Abfolgen lassen sich Wolkenbewegungen dann aber doch ganz gut erkennen", so Asmus.

Sunglints sind erst durch den flächendeckenden Einsatz von Satelliten aufgefallen, die mit ihren hochauflösenden Sensoren immer schärfere Bilder unseres Planeten ermöglichen. Je höher die Auflösung, umso besser ist der Effekt zu sehen. Der Sonnenglanz wurden bereits in den Fünfziger- und Sechzigerjahren beobachtet und beschrieben, wie eine wissenschaftliche Arbeit aus der Zeit zeigt - etwa 1966 bei einem Flug von Gemini 12.

Vor allem polnah umlaufende Wettersatelliten nehmen den Effekt häufiger wahr. Sie umkreisen in etwa 800 bis 900 Kilometern Höhe die Erde mehrmals täglich und stehen oft in einem günstigen Winkel zur Sonne. Bei den geostationären Wettersatelliten, die in etwa 36.000 Kilometer Höhe fliegen, wird der Effekt überwiegend im Bereich des Äquators beobachtet. "Durch die schlechtere Auflösung sind aber keine Wellenstrukturen zu erkennen", so Asmus.

Doch der Effekt zeigt auch Dinge, die sonst nicht dokumentiert werden würden, wie etwa den Einfluss von Wind auf Gewässer. Auch Ölteppiche sind erkennbar, hier wird das Licht anders reflektiert weil Öl Wellenbildung verhindert. Deshalb hat der optische Effekt durchaus einen wissenschaftlichen Wert.

Das Foto vom Titicacasee ist auf der bolivianischen Seite des Gewässers entstanden, nahe der Isla Suriqui, die links in der Bildmitte zu sehen ist. Die Grenze zu Peru, die mitten in dem über 8000 Quadratkilometer große Gewässer liegt, verläuft ungefähr an der unteren linken Bildkante. Der Titicacasee ist der größte See Südamerikas. Er liegt auf dem Altiplano, einer Hochebene in den Anden, in über 3800 Metern Höhe.