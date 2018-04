Satellitenbild der Woche Hochhaus-Atoll im Persischen Golf

Das Leben soll ein leichtes sein, irgendwann einmal, an der sogenannten Arabischen Riviera. Auf der 400 Hektar großen künstlich angelegten Insel The Pearl entstehen gerade luxuriöse Häuser, die aussehen, als würden sie in der Toskana, in Südfrankreich oder an Spaniens Mittelmeerküste stehen.

Damit es den Menschen in Porto Arabia oder an der Costa Malaz, so die mediterran klingenden Namen der Quartiere, an nichts fehlt, baut man zusätzlich Schulen, Kindergärten und Einkaufszentren. Und vier Häfen für insgesamt 700 Yachten.

Wie das Bild aus dem Weltall zeigt, ist das Eiland aus Sand und Stein fast fertig, in diesem Jahr könnten die Bauarbeiten abgeschlossen werden - das sah zumindest einmal die Planung vor. Mehr als 30.000 Menschen sollen auf The Pearl leben, derzeit sind es schon ein paar Tausend.

Das Kunsteiland vor der Küste von Katars Hauptstadt Doha ist eines der größten Bauprojekte im arabischen Raum. Seit 2004 wird an und auf der Insel gebaut, sie liegt gerade einmal ein paar hundert Meter von Dohas West Bay Lagoon entfernt.

Günstig ist das Wohnen auf The Pearl allerdings nicht. Für eine Villa an der Hauptpromenade - inklusive 2600 Quadratmeter Grundstück, Pool und Meerblick - sind etwa 3,5 Millionen US-Dollar zu zahlen. Wer es günstiger braucht, der zieht in eines der Hochhaus-Apartments, die an den beiden Atoll-artigen Lagunen liegen, die auf dem Bild zu sehen sind. Insgesamt sollen auf der Insel 180 Hochhäuser stehen.

Eine Eigentumswohnung mit 129 Quadratmeter Wohnfläche kostet ab 275.000 US-Dollar. Zwar ist Geld in Katar, dem reichsten Land der Welt, reichlich vorhanden. Doch die Insel wurde nicht für Einheimische gebaut.

Vielmehr soll die Perle im Persischen Golf wohlhabende Ausländer anlocken, dafür wurden sogar eigens Gesetze geschaffen. Denn erstmals erhalten Ausländer im Emirat Katar bei Grundstückskäufen einen Eintrag ins Grundbuch. Darüber hinaus wird dem Eigentümer und seinen Angehörigen ein Visum auf Lebenszeit zugesichert.

Wie bei anderen Großbauprojekten auch hat es mit der Kostenkalkulation nicht so richtig hingehauen. Zu Beginn rechneten die Investoren mit 2,5 Milliarden, inzwischen geht man aber von Kosten um 15 Milliarden aus.

Wer es sich leisten kann, der wohnt auf The Pearl auf einer der neun kleinen mit einer Straße verbundenen Satelliteninseln im Osten des Mega-Archipels - sie sind mit einer Straße miteinander verbunden und sehen aus der Luft aus wie eine Perlenkette. Jede der Villen, die hier entsteht, verfügt selbstverständlich über einen eigenen Bootshafen. Zu einem nachgebauten Klein-Venedig, zum Showroom von Rolls Royce und zu den Niederlassungen von etlichen internationalen Designern sind es dann nur ein paar Meter.

Dass die Insel trotz Superreicher, Hochhäusern und Kunststatus doch eine Perle sein könnte, zeigt sich auf der Aufnahme, die ein Astronaut von der Internationalen Raumstation ISS aufgenommen hat. Das türkisfarbene, klare Wasser wirkt selbst aus dem All noch verlockend. Hier suchten einst Taucher nach Perlen. Und das gab der Insel ihren Namen.