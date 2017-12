Elon Musk und seine SpaceX-Mission Tesla mit Raketenantrieb

Elon Musk will den Mars besiedeln, damit fängt's schon mal an. Wie er da hoch kommen möchte? Mit Raketen seines privaten Raumfahrtunternehmens namens SpaceX. Bevor es soweit ist und Menschen in Richtung Roter Planet fliegen, will Musk aber erst einmal ein Auto vorschicken, und zwar sein eigenes.

Hat er geschrieben, auf Twitter. Lesen Sie selbst:

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

Payload will be my midnight cherry Tesla Roadster playing Space Oddity. Destination is Mars orbit. Will be in deep space for a billion years or so if it doesn’t blow up on ascent. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2017

Falcon Heavy (so heißt die (SpaceX-Trägerrakete) hebe nächsten Monat (also Januar 2018) von der gleichen Rampe ab, von der aus 1969 die legendäre Apollo-11-Mission zum Mond startete: Pad 39A auf dem Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida.

Der Clou: An Bord der Rakete, schreibt Musk in einem weiteren Tweet, werde sich sein kirschfarbener Tesla Roadster befinden, dazu laufe "Space Oddity" (von David Bowie). Ziel sei der Mars, und der Wagen werden "für Milliarden von Jahren in den Tiefen des Alls schweben". Vorausgesetzt, die Rakete "explodiert nicht beim Start".

Was Musk damit sagen will: Ich schicke einen Sportwagen ins All, der aus meinem selbstgegründeten Autounternehmen stammt. Mit einer Rakete, die aus meinem selbstgegründeten Raumfahrtunternehmen kommt.

AFP Musk präsentierte seine Pläne zuletzt auf dem Internationalen Astronautenkongress im September

Das ist eine witzige, spektakuläre Nachricht von Musk. Aber sie ist eben auch das Eingeständnis eines Problems. Denn eigentlich, und jetzt kommt der Hintergrund des Ganzen, hätte Falcon Heavy schon in diesem Jahr abheben sollen, und nicht erst 2018. Und wenn wir schon dabei sind: Ursprünglich sollte Falcon Heavy auch nicht 2017 zum ersten Mal abheben, sondern 2013.

Hinzu kommt, dass Musk mit einer möglichen Explosion der Rakete beim Start kokettiert. Der Milliardär nimmt solche potentiellen Rückschläge sportlich - das ist einerseits das Faszinierende an ihm. Musk, der Charmeur.

Andererseits könnte bei einem Fehlstart die Apollo-11-Rampe Schaden nehmen - und das würde das gesamte Raumfahrtprogramm der NASA beeinträchtigen. Durch den PR-Stunt mit dem Auto an Bord erweckt Musk den Eindruck, als mache er sich über solche Konsequenzen nicht viele Gedanken. Musk, der Scharlatan.

Musk bestätigte, dementierte dann, und dementierte später sei Dementi

Wie es scheint, war der Unternehmer schlussendlich selbst nicht mehr richtig überzeugt von seiner Ankündigung. Jedenfalls gab es um seine beiden Tweets viel Verwirrung, und schuld daran war Musk selbst: Als das US-Onlineportal "The Verge" ihn um eine Bestätigung seiner Pläne bat, habe er das zunächst per Mail getan. "It's so real" habe er geantwortet.

Kaum war die Meldung erschienen, habe er plötzlich das Gegenteil behauptet. Das Ganze sei erfunden gewesen, teilte er "The Verge" demnach per Direktnachricht auf Twitter mit.

Das war allerdings nicht die letzte Wendung: Ein SpaceX-Mitarbeiter bestätigte "The Verge" schlussendlich die Ankündigung, Musk werde einen Tesla ins All schießen. Mittlerweile berichtet auch die Webseite "Mashable", es liege eine Bestätigung von SpaceX vor, und der Wissenschafts-Blogger Phil Plait teilte mit, Musk habe ihm persönlich versichert, der Sportwagen werde in der Rakete geparkt.