US-Astronaut Bruce McCandless ist tot Mit Düsenrucksack durchs All

Der US-Astronaut Bruce McCandless ist tot. Das teilte die Raumfahrtagentur Nasa in der Nacht zum Samstag bei Twitter mit. Laut der Nasa-Webseite ist McCandless bereits am Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Astronaut schwebte als erster Mensch bei einem Weltraumspaziergang frei im All.

"McCandless ist wahrscheinlich am bekanntesten als der Mensch auf einem berühmten Nasa-Foto, wo er neben dem Space Shuttle (...) fliegt", heißt es in seinem Nasa-Profil. Das Bild zeigt McCandless mit dem von der Nasa entwickelten Düsenrucksack bei seinem berühmten Weltraumspaziergang im Jahr 1984.

Der Astronaut beschrieb 2015 diesen historischen Ausflug ins All: "Meine Frau war im Kontrollzentrum und die Stimmung war besorgt." Also habe er einen Witz gemacht und gesagt, dass es für Neil Armstrong am Mond ein kleiner Schritt gewesen sei, für ihn jedoch sei dies ein verdammt großer Sprung. "Das hat die Spannung etwas aufgelockert."

McCandless wurde am 8. Juni 1937 in Boston im Bundesstaat Massachusetts geboren. Er absolvierte die Akademie der US-Marine in Annapolis und wurde zum Piloten ausgebildet. Er diente unter anderem als Pilot auf den Flugzeugträgern "Forrestal" und "Enterprise", bevor er sich als Astronaut bewarb und 1966 zur Nasa wechselte. Zuvor hatte er Elektrotechnik an der Universität Stanford studiert und erwarb später noch einen Abschluss in Betriebswirtschaft.

DPA Astronaut Bruce McCandless II mit seinem Düsenrucksack

Während der Apollo-11-Mission, dem ersten bemannten Flug zum Mond 1969, war er laut Nasa im Missionskontrollzentrum für die Kommunikation mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin zuständig. Er unterstützte die Astronauten bei der Apollo-14-Mission und war Ersatzpilot für die erste bemannte Skylab-Mission.

Sein erster Flug ins All kam erst mit dem zehnten Start eines Space Shuttle am 3. Februar 1984. Bei dieser vierten Mission der Raumfähre "Challenger" testete er den von ihm mit entwickelten Raketentornister - die sogenannte Manned Maneuvering Unit oder kurz MMU. Ohne feste Verbindung zur "Challenger" düste er durchs All; dabei entstand das spektakuläre Foto.