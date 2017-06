Himmelsereignis im Juni So klein war der Erdbeermond

Erdbeermond nennen Landwirte in den USA den Vollmond zur Zeit der Erdbeerernte. Am Freitag stand er am Himmel, es war der kleinste Vollmond des Jahres. Gut 400.000 Kilometer entfernt hat sich der Mond derzeit auf seiner elliptischen Bahn um die Erde, entsprechend kleiner wirkt er.

Vor einem halben Jahr war es andersherum. Am 14. November stand der Supermond am Himmel, der Trabant hatte sich der Erde auf nur 356.509 Kilometer genähert.

Eliot Herman, Forscher an der University of Arizona, hat beide Monde fotografiert und sie zu einem Größenvergleich nebeneinander gesetzt: Der Erdbeermond am Wochenende erschien um elf Prozent kleiner als der Supermond im November.

Der Abstand zwischen Erde und Mond schwankt, weil die Mondumlaufbahn elliptisch ist. Deshalb ändert sich sein scheinbarer Durchmesser von der Erde aus gesehen. Fällt eine Vollmondphase mit dem erdnahen Punkt zusammen, erscheint der Mond am größten - ein Supermond wirkt deshalb um größer und heller als ein entfernterer Mond.

Mit bloßem Auge lassen sich diese Veränderungen allerdings kaum erfassen. Von der Erde aus gesehen ist der Mond zu klein, als dass das menschliche Auge die Variationen bemerken könnte.

Eine Situation gibt es aber dennoch, die den Mond deutlich größer erscheinen lässt: Wenn der Trabant flach über dem Horizont steht. Dieser Effekt beruht aber auf optischer Täuschung. Das menschliche Gehirn rückt den Mond in Perspektive zur Umwelt im Vordergrund, so dass der Trabant größer wirkt. Das kann zur Zeit des Supermondes passieren, aber auch beim Erdbeermond.