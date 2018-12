Nasa-Raumsonde "Voyager 2" hat das Sonnensystem verlassen

1977 hat die Sonde "Voyager 2" die Erde verlassen und nun - 41 Jahre später - auch unser Sonnensystem. Das berichtet die Nasa am Montagnachmittag mitteleuropäischer Zeit. Es sei das zweite menschengemachte Objekt, das sich je in diesen Bereich vorgewagt habe, hieß es.

Das erste war die Sonde "Voyager 1". Sie hatte als erstes menschengemachtes Objekt 2012 unser Sonnensystem verlassen (mehr dazu lesen Sie hier).

Dass sich "Voyager 2" im interstellaren Raum befindet, verraten den Forschern unter anderem Messungen des sogenannten Plasma Science Experiments (PLS) an Bord der Sonde. Es misst unter anderen den elektrischen Strom, die Geschwindigkeit, Dichte und Temperatur der Sonnenwinde, sie bilden eine Art Hülle um unser Sonnensystem und gelten als deren äußere Hülle.

Kommunikation weiter möglich

Am 5. November nahm die Geschwindigkeit der Winde stark ab. Seither hat das Instrument keine Sonnenwinde mehr erfasst. Zusätzlich deuten die Messungen von drei anderen Geräten an Bord der Sonde darauf hin, dass diese die Grenze unseres Sonnensystems hinter sich gelassen hat. "Voyager 2" befindet sich demnach nun etwa 18 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt.

Die Nasa ist weiterhin in der Lage, mit der Sonde zu kommunizieren. Es dauert in Lichtgeschwindigkeit allerdings mehr als 16 Stunden, bis die Nachrichten auf der Erde ankommen. Zum Vergleich: Die Entfernung von der Sonne zur Erde lässt sich in Lichtgeschwindigkeit in etwa acht Minuten zurücklegen.

"Voyager 2" soll Forschern neue Erkenntnisse über die Region jenseits unseres Sonnensystems liefern. Da das PLS von "Voyager 1" bereits 1980 kaputt gegangen war, lange bevor die Sonde das Sonnensystem verlassen hat, hält die neue Sonde nun auch Daten bereit, auf die Forscher seit mehreren Jahren warten.

Genauere Details zu dem Experiment wollen Forscher am Montagabend auf der Tagung der American Geophysical Union in Washington bekanntgeben.