Walentina Tereschkowa, erste Frau im All Raumkrank in der Kapsel

Als Pionierin hat sich Walentina Tereschkowa für ewig einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. 48 Mal umkreiste sie im Juni 1963 die Erde. Doch allzu viele neue Erkenntnisse konnte die Russin nicht liefern, weil sie während des dreitägigen Flugs Anweisungen von Chefkonstrukteur Sergej Koroljow ignorierte. Am 6. März wird Tereschkowa 80 Jahre alt.

Propagandistisch gesehen war der Flug der "Tschaika" ("Möwe"), wie Tereschkowas Funk-Code lautete, ein voller Erfolg. Nach dem ersten Sputnik (1957) und Jurij Gagarin (1961) gelang der damaligen Sowjetunion mit ihr einen weiterer Coup im Wettstreit mit den USA um die Vorherrschaft im Weltraum. Wissenschaftlich gesehen war ihr Trip jedoch eine Enttäuschung - mit verheerenden Folgen für die anderen Kosmonauten-Kandidatinnen.

Raumkrankheit und Programmfehler

"Mir kommen keine Weiber mehr ins All", soll Koroljow in kleinem Kreise gewettert haben. Wobei das Wort Weib wohl von Journalisten stammt, um den eigentlich viel derberen Ausspruch überhaupt abdrucken zu können. Das Hauptziel des Fluges Tereschkowas bestand darin, die physiologischen Reaktionen des weiblichen Organismus' auf die Weltraumbedingungen zu erforschen, das Steuerungssystem des Wostok-Raumschiffes zu vervollkommen sowie die Erde und den Mond zu fotografieren. Parallel zu Tereschkowa umkreiste Walerij Bykowski mit Wostok 5 die Erde.

Doch die Kosmonautin hatte von Anfang an mit der Raumkrankheit zu kämpfen, was sie allerdings gegenüber der Bodenkontrolle verschwieg. Tereschkowa ignorierte Weisungen für die handgesteuerte Orientierung ihrer Kapsel, reagierte stundenlang nicht auf Funkrufe, aß und trank nicht wie vorgesehen und klagte über die drückende Enge in der Kapsel. Aufzeichnungen konnte sie nicht anfertigen, weil sie in der Hektik ihre Bleistifte abgebrochen hatte.

Verbote ignoriert

Zudem stellte sie schnell fest, dass ihre Wostok-6-Kapsel falsch programmiert war. Erst am zweiten Tag erhielt sie die korrekten Daten. Wäre das nicht passiert, hätte ihr Flug durchaus in einer Katastrophe enden können, wie Tereschkowa erst vor zehn Jahren verriet. Koroljow habe sie angefleht, diese Panne für sich zu behalten.

Hinzu kam, dass der Kosmonaut Bykowski mit seiner Wostok die Erde auf einer zu niedrigen Umlaufbahn umkreiste, so dass kein Sichtkontakt zwischen beiden Raumschiffen bestand und auch der Funkverkehr eingeschränkt war.

Zum Entsetzen der Ärztin, die am Landeort rund 620 Kilometer nordöstlich von Karaganda (Kasachstan) per Fallschirm abgesetzt worden war, verteilte Tereschkowa nach dem Flug ihre Weltraumnahrung an die örtliche Bevölkerung, aß Kartoffeln mit Zwiebeln und trank vergorene Stutenmilch, was alles streng verboten war.

Den bei der Fallschirmlandung entstandenen großen blauen Fleck an ihrer Nase musste sich Tereschkowa überschminken lassen. Am nächsten Tag wurde die Landung für Film- und Fotoaufnahmen nachgestellt, die dann um die Welt gingen.

Die Probleme und Pannen beim Flug Tereschkowas waren für Koroljow die willkommene Bestätigung seines bis heute in Russland gepflegten Vorurteils, dass Frauen in der Raumfahrt eigentlich nichts zu suchen haben. Deshalb bestand ja die erste Gruppe sowjetischer Raumfahrtkandidaten, die 20-köpfige sogenannte Gagarinsche Garde, ausschließlich aus Männern. Nur vier Kosmonautinnen schafften es tatsächlich bis ins All. Im aktiven Raumfahrerkorps gibt es lediglich eine Alibi-Frau neben 33 Männern.

Chefkonstrukteur Koroljow löste nach dem Tereschkowa-Flug das weibliche Kosmonautenkorps auf und cancelte alle bereits geplanten weiteren Starts. Erst 1982 und damit 16 Jahre nach seinem Tod flog mit Swetlana Sawizkaja die zweite Russin ins All - als Antwort auf die Ankündigung der USA, mit Sally Ride jetzt auch eine Frau in den Weltraum zu schicken.

Tereschkowa geht in die Politik

Nach ihrem Flug mied Tereschkowa die Presse, um nicht lügen zu müssen. Dafür nahm sie in Kauf, als zimperlich zu gelten. In der Politik fand sie schließlich ihre wahre Berufung. Hoch dekoriert, wurde sie vor allem im Ostblock gefeiert, absolvierte wie Gagarin ein Studium an der Shukowski-Ingenieurs-Akademie und machte schnell Karriere. Sie wurde Abgeordnete des Obersten Sowjets der UdSSR und ZK-Mitglied, Chefin des nationalen Frauenkomitees und Mitglied zahlreicher internationaler Gremien.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion leitete sie das Russische Zentrum für wissenschaftlich-kulturelle Zusammenarbeit. 1995 wurde Tereschkowa als erste Frau Russlands zum Generalmajor der Luftwaffe ernannt.

Walentina, die "Kümmerin"

Nach zwei vergeblichen Anläufen, für Bürgerbewegungen ein Mandat in der Staatsduma zu bekommen, zog Tereschkowa 2008 für Putins Partei Einiges Russland in ihrer Heimatstadt Jaroslawl ins Bezirksparlament ein und avancierte schnell zu dessen Vizevorsitzender. Drei Jahre später gelang ihr der Sprung in die Staatsduma nach Moskau.

Resolut kämpft sie für Belange ihrer Wähler - sei es die Gasversorgung des Gebietes Jaroslawl oder die Uferbefestigung der Wolga bei Rybinsk. Früher wandte man sich an das ZK, heute geht Tereschkowa direkt zu Putin. Der Präsident weiß natürlich, was er an Tereschkowa hat. Vom Glanz der in Russland immer noch sehr populären Raumfahrt-Ikone fällt auch etwas auf ihn ab.

450 rote Rosen für den Präsidenten

Von Tereschkowa selbst gibt es kaum öffentliche Äußerungen über Putin und seine Partei. Dafür überreichte sie ihm zum 64. Geburtstag im Namen aller Duma-Abgeordneten 450 rote Rosen. Sie dankte ihm für seine "unermüdliche Arbeit" und versprach ganz wie in alten Sowjetzeiten, "mit ihm zum Wohl des Volkes zu arbeiten".

Versöhnliche Worte hat Boris Tschertok kurz vor seinem Tod 2011 für Tereschkowa gefunden. Der langjährige engste Mitarbeiter von Koroljow sagte zu ihr in Anspielung auf ihren verpatzten Flug, in ihrer "gesellschaftlichen und staatlichen Tätigkeit" habe sie "wahrlich kosmische Höhen" erklommen.