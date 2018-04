9,3 Milliarden Lichtjahre weit weg Astronomen erspähen entferntesten Stern

9,3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt haben Astronomen mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops einen Stern entdeckt. Er zählt zur Kategorie der blauen Überriesen und gehört zu einer Spiralgalaxie. Das Forscherteam um Patrick Kelly nannte ihn "Ikarus". Er leuchte heller als die Sonne und sei mindestens doppelt so heiß, so die Forscher.

Weil das Licht so lange brauchte, um die Erde zu erreichen, ist der Blick zu "Ikarus" gleichzeitig ein Blick in die Vergangenheit, der zurückreicht bis ins erste Drittel der Entstehung des Universums.

"Wir werden jetzt in der Lage sein, detailliert zu erforschen, wie das Universum in dem Anfangsjahren aussah und wie die erste Sternengeneration entstand", sagte Kelly. Er selbst habe den Stern MACS J1149+2223 eigentlich "Warhol" nennen wollen, nach dem US-Künstler Andy Warhol. Aber sein Vorschlag habe den Kollegen nicht gefallen und so habe man sich auf "Ikarus" geeinigt, inspiriert von der griechischen Sage.