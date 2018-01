Satellitenbild der Woche Rennstrecken des Welthandels

Es wird eng auf den Wasserstraßen der Welt: Satellitendaten der norwegischen Raumfahrtbehörde zeigen, wo besonders viele Schiffe unterwegs sind. Die Bilder stammen von dem Nanosatelliten "AISSat-1", der die Daten des weltweiten Schiffverkehrs sammelt.

Alle großen Fracht- und Passagierschiffe müssen mit einem automatischen Identifizierungssystem ausgerüstet sein. Es erfasst, wo sich ein Schiff befindet und wie schnell es fährt. Ursprünglich sollte das System verhindern, dass Tanker aus Versehen kollidieren. Inzwischen dienen die Daten auch dazu, Umweltverschmutzungen aufzuklären und den Transport von gefährlichen Gütern zu überwachen.

In Gebieten mit heftigem Schiffsverkehr bekommt der norwegische Satellit allerdings so viele Signale, dass der Empfänger regelrecht verstopft. Deshalb kann er mitunter nicht mehr jedes Schiff sicher identifizieren.

Bei der Karte oben handelt es sich um eine Art Wärmebild der Seefahrt. Die Farben zeigen, wie oft ein Schiff an einem Tag von dem Satelliten getrackt werden konnte.

Rot und Gelb stehen für wenige Beobachtungen. In diesen Gebieten ist es dem Satelliten also nicht gelungen, die einzelnen Schiffe den ganzen Tag über zu tracken - es waren einfach zu viele unterwegs. Grün und Blau bedeuten dagegen, dass ein Schiff innerhalb eines Tages mindestens zwölfmal beobachtet werden konnte. In diesen Regionen sind weniger Schiffe unterwegs.

Die Bilder zeigen, wie wichtig die Routen entlang der Küsten der USA, Europas und Südostasiens sind. Laut der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation werden 90 Prozent alles Güter auf dem Seeweg transportiert. Die Häfen der EU spielen eine wichtige Rolle. Etwa ein Drittel der weltweiten Schiffsbewegungen starten oder enden in der EU. Nord- und Ostsee gehören zu den Knotenpunkten.

2,5 Millionen Nachrichten an einem Tag

Dank eines neuen Empfängers können nun deutlich mehr Schiffe erfasst werden. Er wurde von der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) mitentwickelt und im vergangenen Jahr auf zwei NorSat-Satelliten der norwegischen Raumfahrtbehörde gebracht. Dadurch ist es laut Esa nun möglich, bis zu 70 Prozent mehr Schiffe zu verfolgen und fast dreimal mehr Schiffspositionen zu erfassen. Die NorSat-Satelliten empfangen demnach jeden Tag etwa 2,5 Millionen Nachrichten von Schiffen weltweit.

Bilder aus der Nordsee zeigen, wie deutlich sich die Situation verbessert hat. Während die AISSat-Satelliten nur wenig Schiffe erfassen konnten, sind es bei den NorSat-Satelliten mit dem neuen Empfänger deutlich mehr. Außerdem konnten die Schiffe auch häufiger an einem Tag getrackt werden.

Norwegian Defence Research Establishment Empfangene Schiffsignale, links ohne neuen Empfänger, rechts mit

"Dank der komplexen Hardware ist eine fortschrittlichere Softwareverarbeitung möglich, was erhebliche Verbesserungen beim Erfassen der Nachrichten mit sich bringt", sagt Carsten Tobehn von der Esa. Die besseren Daten helfen der norwegischen Küstenverwaltung nun, für mehr Sicherheit zu sorgen und Transporte besser zu planen.