Rätselhafte Fontänen Forscher blicken in Jets von Schwarzen Löchern

Was Schwarzen Löchern zu nah kommt, das wird von ihnen verschluckt. Bevor die Materie jedoch eingesogen wird, sammelt sie sich in der Regel in einer schnell rotierenden Scheibe. Aus dieser Akkretionsscheibe schießen bei vielen Schwarzen Löchern mächtige Materiestrahlen, die sogenannten Jets, senkrecht nach oben und unten ins All hinaus.

Forschern ist es nun gelungen mit einem Röntgensatellit Einblicke in solche rätselhaften Materiestrahlen zu bekommen. Untersuchungen mit dem Röntgensatelliten "NuStar" der US-Raumfahrtbehörde Nasa und mit Teleskopen auf der Erde haben die Größe des Beschleunigerbereichs am Beginn der Jets erkundet. Die Forscher um Poshak Gandhi von der britischen Universität Southampton stellen ihre Beobachtungen im Fachblatt "Nature Astronomy" vor.

Die Entstehung von Jets ist noch nicht genau verstanden. Warum ein kleiner Teil der Materie reflektiert und in Form heißer Gasstrahlen senkrecht ins All hinausgeschossen wird, ist unklar. Die Astronomen um Gandhi haben nun zwei Systeme der Milchstraße untersucht, bei denen sich jeweils ein Schwarzes Loch von einem Begleitstern nährt.

Sie stoppten die exakte Zeit von Helligkeitsausbrüchen in den Systemen. Dabei stellten sie fest, dass die Ausbrüche jeweils eine Zehntelsekunde eher im Röntgenbereich zu sehen waren als im sichtbaren Bereich des Lichts. Sie erklären sich diese Beobachtung so, dass die Röntgenstrahlung von schnellen Teilchen nahe des Schwarzen Lochs ausgestrahlt wird und das sichtbare Licht weiter außen in den Jets entsteht. Den Abstand zwischen beiden Orten deuten sie als den Haupt-Beschleunigungsbereich.

Aus dem gemessenen Zeitverzug und der Geschwindigkeit der Teilchen ergibt sich die Größe dieses Bereichs von ungefähr 30.000 Kilometern. Diese Größe ist bei beiden beobachteten Systemen gleich, obwohl sich deren Abmessungen und Zustände zum Teil deutlich unterscheiden. Die Astronomen schließen daraus, dass die Größe des Haupt-Beschleunigerbereichs in solchen Jets im Wesentlichen von der Masse des Schwarzen Lochs abhängt.

Mehr Masse, größerer Beschleunigerbereich

Das wird gestützt von Untersuchungen an supermassereichen Schwarzen Löchern, bei denen Wissenschaftler einen deutlich längeren Zeitverzug - und damit einen entsprechend größeren Beschleunigerbereich - abgeleitet haben.

"Wir sind hoch begeistert, weil es so aussieht, als hätten wir einen charakteristischen Maßstab für das Innenleben der Jets gefunden", erläutert Gandhi in einer Mitteilung. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Analysen zur Entwicklung einer einheitlichen Theorie für Jets von Schwarzen Löchern aller Größenklassen beitragen.

Entdeckungen zu Jets hatten Forscher schon früher gemacht. So fanden sie vor einigen Jahren heraus, dass diese Fontänen offenbar aus Eisen und Nickel bestehen. Auch über die Geschwindigkeit konnten aussagen getroffen werden: Sie schießen mit knapp 200.000 Kilometern pro Sekunde ins All hinaus, das sind zwei Drittel der Lichtgeschwindigkeit.