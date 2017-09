Friedensbotschaft Captain Kirk ruft "Voyager 1"

Ja, es pathetisch. Und ja, es ist PR. Und ein drittes Mal ja, höchstwahrscheinlich wird die ganze Sache auch nie jemand außerhalb der Erde mitbekommen. Aber trotzdem sollten zumindest die Nerds da draußen folgendes wissen: Captain Kirk alias William Shatner hat gerade eine interstellare Friedensbotschaft verschickt - mithilfe der Nasa-Sonde "Voyager 1". (Lesen Sie hier ein Interview mit Kirk beziehungsweise Shatner aus dem vergangen Jahr, es ging um seine Freundschaft zu Leonard Nimoy alias Spock.)

"Wir bieten über alle Sterne hinweg unsere Freundschaft an. Ihr seid nicht allein", lautete der kurze Text, den Shatner, 86, in seiner Eigenschaft als Kapitän von "Raumschiff Enterprise" am Dienstag im Nasa-Kontrollzentrum in Houston vorlas. Die Botschaft wurde anschließend an "Voyager 1" geschickt.

Insgesamt waren 30.000 Vorschläge für eine "Kurzbotschaft des guten Willens" bei der Nasa eingegangen, gesiegt hatte der Text von Oliver Jenkins. Anlass war der Jahrestag des Starts der Raumsonden "Voyager 1" und "Voyager 2" vor 40 Jahren ins äußere Sonnensystem. (Lesen Sie hier eine aktuelle Würdigung der Sonden mit Auflistung ihrer Rekorde.)

Beide Sonden beobachteten bereits Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, beide haben auch schon Botschaften in 55 Sprachen, Lieder und Fotos von der Erde für mögliche Außerirdische an Bord.

Sehen Sie hier die wichtigsten Erfolge der Sonden:

"Voyager 1" ist derzeit rund 21 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, vier Milliarden Kilometer mehr als "Voyager 2". So weit wie "Voyager 1" ist kein anderes von Menschen gebautes Objekt gereist. Die Sonden senden nach wie vor Messdaten zur Erde, obwohl die Hälfte der Instrumente an Bord mittlerweile defekt und deaktiviert ist.

Die Botschaften der "Voyager"-Zwillinge werden über das Deep Space Network der Nasa mit seinen teils 70 Meter messenden Antennen aufgefangen. Auf diesem Weg wurde die von Shatner verlesene Nachricht nun auch ins All geschickt. Es dauert 19 Stunden und 21 Minuten, bis sie bei der Sonde ankommt.

Die Energieversorgung der Sonden, die über Radionuklidbatterien läuft, wird immer schlechter. Gegen Ende des kommenden Jahrzehnts sollen daher auch die letzten Messgeräte abgeschaltet werden. Für die Sonden geht die Reise danach in aller Stille weiter: "Voyager 1" soll in etwa 40.000 Jahren den Stern Gliese 445 im Sternbild Giraffe erreichen.