Die Milliardenrücklagen der afghanischen Zentralbank in den USA dürfen nicht beschlagnahmt werden, um Ansprüche von Opfern des 11. Septembers 2001 zu erfüllen. Das erklärte eine US-Richterin.

Die Opfer von Extremistengruppen wie al-Qaida oder den Taliban hatten versucht, an einen Teil der sieben Milliarden Dollar an afghanischen Zentralbankgeldern heranzukommen, die auf eingefrorenen Konten in den USA liegen.