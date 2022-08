Klar scheint, dass der Versuch bislang nicht so einfach ist, wie von manchen Unterstützern gedacht. Ein großes Hindernis sei, so mehrere Beteiligte, dass man weiterhin in einer Fünf-Tage-Arbeitswelt stecke. Absprachen würden schwieriger, der Alltag noch mehr mit Terminen vollgestopft. Ein erstes Unternehmen kündigte bereits an, das Experiment vielleicht nicht fortzusetzen. Andere berichten dagegen von »überwältigend positiven« Rückmeldungen und mehr Produktivität. »Wir sind auf einem guten Weg«, versichert Joe O’Connor.

Historisch war die Fünf-Tage-Woche selbst so etwas wie ein Experiment. Bis sie sich weltweit etablierte, dauerte es lange. Bis zum frühen 19. Jahrhundert gab es nur einen Erholungstag pro Woche, dann forderten britische Arbeiter einen zweiten. Später etablierten Unternehmen in Neuengland den freien Samstag für jüdische Mitarbeiter, 1926 führte auch Henry Ford ihn ein. Fest etabliert wurde er in Deutschland erst in der Nachkriegszeit.

Die Vier-Tage-Woche soll auch nach Deutschland kommen

Bei der Vier-Tage-Woche soll es nun schneller gehen. Joe O’Connor plant bereits einen Modellversuch in Deutschland. In Neuseeland und Australien hat gerade ein ähnliches Experiment begonnen, in Nordamerika ist eines in Planung. »Derzeit sind wir auf der Suche nach deutschen Unternehmen, die sich beteiligen«, sagt O’Connor. Atemlos verspricht er, erste Details würden in Kürze kommuniziert.