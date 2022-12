72-jähriger Italiener trotzt der Energiekrise Ein halbes Jahrhundert ohne Strom

Kein Licht, kein Strom, kein warmes Wasser – Fabrizio Cardinali lebt nach eigenen Angaben schon seit einem halben Jahrhundert komplett ohne Elektrizität. Der 72-Jährige dürfte damit einer der wenigen Menschen in Europa sein, die sich gerade keine Sorgen um steigende Energiekosten machen müssen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hat den Italiener in seinem Bauernhaus aus Stein in den Verdiccio-Weinbergen im Osten des Landes besucht. Als er vor 36 Jahren dort ankam, hätte es zwar die Möglichkeit für einen Stromanschluss gegeben, er habe sich aber dagegen entschieden, erzählt der Selbstversorger.

Fabrizio Cardinali, Selbstversorger:

»Ich war nicht daran interessiert, Teil der Welt zu sein, wie sie damals war. Also habe ich alles verlassen – Familie, Uni, Freunde, das Sportteam – und bin in eine ganz andere Richtung aufgebrochen, in der ich heute angekommen bin. Ich verzichte auf alles, was mir, meinen Mitmenschen und der Umwelt schaden könnte.«

Früher lebte Cardinali ganz allein. Mittlerweile hat er zwei Mitbewohner, einen Hahn, drei Hühner und eine Katze. Die Gemeinschaft nennt er »den Stamm der harmonischen Walnüsse«.

Fabrizio Cardinali, Selbstversorger:

»Selbstversorger zu sein ist eine sehr schwierige Sache. Es braucht viele Leute: willig, stark, jung und so weiter. Wir versuchen, das zu tun, was möglich ist. Wir sind autark mit Olivenöl, Honig, Obst und Gemüse, aber wir kaufen unser Getreide und unsere Hülsenfrüchte ein.«

Obst, Gemüse und Oliven baut die Wohngemeinschaft selbst an. Wenn möglich, tauschen sie überschüssige Produkte gegen alles, was sie brauchen. Altes Frittieröl für ihre Lampen bekommen sie von den Nachbarn sogar geschenkt, erzählt Cardinali.

Auf dem Holzofen in ihrer Küche kocht der 72-Jährige mit seinen Mitbewohnern Agnese und Andrea zusammen und im Winter heizen sie damit das Haus.

Agnese, Mitbewohnerin:

»Ich fühle mich privilegiert, weil ich die Freiheit habe, meine Freiheit so zu wählen, sogar ohne Strom und Gas zu leben.«

Ab und zu wandert Cardinali aber auch in die nächstgelegene Stadt, um mit den Einheimischen einen Kaffee zu trinken oder einen Arzt aufzusuchen.

Wenn es nach ihm ginge, würden mehr Menschen so leben wie er – und als allererstes ihr Smartphone wegwerfen. Etwas aufzugeben sei nicht masochistisch, sagt er. Viel mehr gebe er etwas auf, um etwas anderes zu bekommen, das viel wichtiger sei – seine Freiheit.