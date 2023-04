Auch aus diesem Grund beobachten Juden in der Diaspora mit Bangen, was sich derzeit in Israel abspielt. Der innenpolitische Machtkampf um die Demokratie im Land, die Spaltung der Gesellschaft in diejenigen, die das liberale politische System retten und jene, die aus Israel einen illiberalen Staat machen wollen, geben genug Anlass zur Sorge. Wäre ein illiberales Israel noch ein Zufluchtsort? Oder ein Land der Sehnsucht, in das man freiwillig auswandert?

Die Selbstverständlichkeit jüdischer Existenz ist das, was viele jüdische Menschen auch heute noch an Israel fasziniert und begeistert. Jude-Sein muss nicht mehr erklärt, nicht gerechtfertigt oder gar verheimlicht werden. Selbst für Juden und Jüdinnen, die nie dort leben wollen, ist Israel Teil des eigenen identitätsstiftenden Kosmos. 75 Jahre hat Israel sich gegen seine äußeren Feinde sehr erfolgreich gewehrt. Dass das Land im Augenblick ausgerechnet durch gesellschaftliche Spannungen im Inneren gefährdeter zu sein scheint denn je, trägt fast schon Züge einer griechischen Tragödie. Für Juden in Deutschland und Europa wird die eigene Existenz dadurch auf alle Fälle prekärer. Und die Sorge um Zion größer und beängstigender.