Die Eskalation im Umgang mit Geflüchteten besorgt viele Menschenrechtsorganisationen in der Region. Tunesien galt früher noch als Ausnahme, als ein Land, in dem zumindest fundamentale Menschenrechte der Migranten geachtet wurden. In den meisten Nachbarländern ist das schon lange anders. Libyen und Algerien verfrachten längst Geflüchtete einfach in die Wüste, Zehntausende sind es inzwischen laut Schätzungen.

Das haben auch Osman Bangua und Fatmata Fatim am eigenen Leib erlebt, der SPIEGEL erreicht sie telefonisch in Agadez im Niger. Dorthin wurden sie von einer Nichtregierungsorganisation gebracht, nachdem sie von den algerischen Behörden einfach in der Wüste abgeladen worden waren, direkt vor der Grenze zum Niger.