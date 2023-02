Abschuss über Alaska Angeblich keine Überwachungsausrüstung an Bord des zweiten Flugobjekts

Ein F-22-Kampfjet habe das Flugobjekt am Freitag um 13.45 Uhr US-Ostküstenzeit in etwa zwölf Kilometern Höhe mithilfe einer AIM-9X-Lenkwaffe abgeschossen, sagte ein Pentagon-Sprecher. Zentraler Grund dafür sei die Gefährdung des zivilen Flugverkehrs gewesen, der in ähnlicher Flughöhe operiere.

»Es hatte die Größe eines Kleinwagens«

Nachdem sich der Pilot des Kampfjets davon überzeugt habe, dass das Flugobjekt unbemannt war, habe Präsident Joe Biden »als Vorsichtsmaßnahme« den Abschuss empfohlen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. »Ich möchte noch einmal betonen, dass wir nicht wissen, wem dieses Objekt gehört«, sagte Kirby. Es sei viel kleiner gewesen als der Ballon. »Es hatte die Größe eines Kleinwagens.« Der Ballon hingegen habe eher die Größe von zwei bis drei Schulbussen gehabt. Das zu erwartende Trümmerfeld sei daher viel kleiner, so Kirby.